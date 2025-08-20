Литургические чтения: 21 АВГУСТА. Четверг XX рядовой недели

«Праведники и грешники, хорошие и плохие, умные и невежественные: все призваны Богом к участию в брачном пиршестве (ср. Мф 22,1-14), но при одном условии: все должны носить ‘брачную одежду’, то есть ‘плащ милосердия’, который нам дарит Сам Бог» (Папа Франциск, Angelus 11.10.2020).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Суд 11,29-39a

В те дни: И был на Иеффае Дух Господень, и прошёл он Галаад и Манассию, и прошёл Массифу Галаадскую, и из Массифы Галаадской пошёл к Аммонитянам. И дал Иеффай обет Господу и сказал: если Ты предашь Аммонитян в руки мои, то, по возвращении моём с миром от Аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение. И пришёл Иеффай к Аммонитянам – сразиться с ними, и предал их Господь в руки его. И поразил их поражением весьма великим, от Ароера до Минифа двадцать городов, и до Авель-Керамима, и смирились Аммонитяне пред сынами Израилевыми. И пришёл Иеффай в Массифу в дом свой, и вот, дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и хороводами: она была у него только одна, и не было у него ещё ни сына, ни дочери. Когда он увидел её, разодрал одежду свою и сказал: ах, дочь моя! ты сразила меня; и ты в числе нарушителей покоя моего! я отверз уста мои пред Господом, и не могу отречься. Она сказала ему: отец мой! ты отверз уста твои пред Господом, – и делай со мною то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил чрез тебя отмщение врагам твоим, Аммонитянам. И сказала отцу своему: сделай мне только вот что: отпусти меня на два месяца; я пойду, взойду на горы, и оплачу девство моё с подругами моими. Он сказал: пойди. И отпустил её на два месяца. Она пошла с подругами своими, и оплакивала девство своё в горах. По прошествии двух месяцев, она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал.

Толкование

Священный текст представляет парадоксальную ситуацию, в которой Иеффай даёт обет Богу, а затем вынужден его исполнить: принести в жертву собственную дочь. Детали не указываются, однако в библейском мировоззрении человеческое жертвоприношение всегда считалось чем-то отвратительным: в жертву приносили животных, а не людей. Толкователи склоняются к мысли, что дочь Иеффая посвятила себя служению Господу и навсегда осталась девственницей. Бог не просит о невозможном или о том, что противоречит самой природе. Ему не нужны причудливые – а порой и опасные для нас – доказательства нашей любви к Нему. Он просит не о всесожжении, а о вещах гораздо более простых, но от этого не менее трудных. В глазах Бога наш долг, исполненный с усердием и любовью, имеет больше ценности, чем многие другие жертвы, которые мы могли бы принести, но о которых Он нас не просит. Для нас это означает, что нужно научиться видеть Божью волю и служить Ему не где-то в будущем, в чём-то великом, а прямо сейчас, в каждом моменте.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 22,1-14

В то время: Иисус, продолжая говорить первосвященникам и старейшинам притчами, сказал: Царство Небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего. И послал рабов своих звать званых на брачный пир; и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и всё готово; приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле своё, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался; и, послав войска свои, истребил убийц оных, и сжёг город их. Тогда говорит он рабам своим: «брачный пир готов; а званые не были достойны. Итак пойдите на распутия и всех, кого найдёте, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду; и говорит ему: «друг! как ты вошёл сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов». Ибо много званых, а мало избранных.

Толкование

Первосвященники и фарисеи никак не могли понять того, что Бог хочет относиться к людям с радостью, будто на свадебном пиру. Сколько из этих экспертов духовности и Завета были готовы принять эти слова Господа? Сколько из них имели желание полностью изменить свои представления о Боге и о том, что, как они считали, знали о Нём? Но даже кто-то из современных христиан тоже представляет отношения с Богом как нечто крайне скучное, состоящее из правил, которым нужно следовать, и предписаний, которые необходимо соблюдать. Порой непросто понять, что Бог продолжает приглашать человечество праздновать с Ним, как на свадебном пиру. Возможно, первыми, к кому нужно обращать благовестие, являемся мы сами, так и не осознавшие, что быть с Богом – это праздник, а не долг по спасению души.