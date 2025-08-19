Литургические чтения: 20 АВГУСТА. Св. Бернард

«Хозяин любой ценой хочет придать ценность жизни человека, он выходит снова и снова. Рабочие, оставшиеся на рыночной площади, вероятно, уже потеряли всякую надежду. День прошёл впустую. Но кто-то всё же поверил в них. Какой смысл брать работников всего на последний час рабочего дня? Какой смысл идти работать всего на час? Но даже когда нам кажется, что мы можем сделать мало в своей жизни, оно того стоит. Смысл есть всегда, ведь Бог любит нас» (Лев XIV, Общая аудиенция 04.06.2025).

Святой Бернард: «В неуверенности думай о Марии»

«Мера любви к Богу – любить Его без меры». Это основа теологии святого Бернарда и его видения человека. Он также объясняет: «Бог жаждет людей, которые жаждут Его». Бернард родился в Дижоне (Франция) в 1090 году; он стал одним из отцов Цистерцианского ордена, наряду с Робертом, Альбериком и Стефаном. Благо Церкви часто побуждало его покидать тишину монастыря и посвящать себя самым серьёзным политическим и религиозным вопросам своего времени. Будучи наставником для целого ряда святых, в своих проповедях, комментариях к Библии и литургии он оставил выдающиеся документы монашеского богословия. Особое волнение проступало во всей его личности каждый раз, когда он говорил о воплощении Иисуса. Его лицо озарялось, когда он говорил: «Радость монаха – это Христос». Он сочинил проникновенные гимны и молитвы, например, ту, что начинается так: «Как сладостна память об Иисусе, источнике истинной радости для сердца! Но слаще мёда и всего другого Его присутствие». Иисус и Мария были его путеводными звёздами. Для цистерцианского аббата Христос – это всё, а Мария ведёт к Нему. Он писал: «В опасностях, в стеснённых обстоятельствах, в неуверенности думай о Марии, призывай Марию. Если ты следуешь за ней, ты не можешь сбиться с пути; если ты молишься ей, ты не можешь отчаяться; если ты думаешь о ней, ты не можешь ошибиться». Святой умер в Клерво 20 августа 1153 года.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Суд 9,6-15

В те дни: И собрались все жители Сихемские и весь дом Милло, и пошли и поставили царём Авимелеха у дуба, что близ Сихема. Когда рассказали об этом Иофаму, он пошёл и стал на вершине горы Гаризима, и, возвысив голос свой, кричал и говорил им: послушайте меня, жители Сихема, и послушает вас Бог! Пошли некогда дерева помазать над собою царя, и сказали маслине: царствуй над нами. Маслина сказала им: оставлю ли я тук мой, которым чествуют богов и людей, и пойду ли скитаться по деревам? И сказали дерева смоковнице: иди ты, царствуй над нами. Смоковница сказала им: оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой, и пойду ли скитаться по деревам? И сказали дерева виноградной лозе: иди ты, царствуй над нами. Виноградная лоза сказала им: оставлю ли я сок мой, который веселит богов и человеков, и пойду ли скитаться по деревам? Наконец сказали все дерева терновнику: иди ты, царствуй над нами. Терновник сказал деревам: если вы по истине поставляете меня царём над собою, то идите, покойтесь под тенью моею; если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожжёт кедры Ливанские.

Толкование

История полна несправедливости, и Авимелех упоминается в священной истории как символ творящих несправедливость. Став царём обманом и запятнав себя убийством собственных братьев, он был обличен самым младшим из них, которому удалось избежать устроенной им бойни. Истина рано или поздно всплывает наружу, даже если люди совершают самые тяжкие грехи, пытаясь скрыть их во тьме. Поэтому нет ничего лучше чистой и незапятнанной совести, которая ни в чём нас не упрекает; она – лучший пропуск перед Богом. Если же совесть в чем-то нас упрекает, хорошо прибегнуть к Таинству Покаяния и оттуда стремиться – насколько это возможно – исправить совершённое зло.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 20,1-16a

В то время: Иисус сказал ученикам Своим следующую притчу: Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно. И им сказал: «идите и вы в виноградник мой, и, что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашёл других, стоящих праздно, и говорит им: «что вы стоите здесь целый день праздно?». Они говорят ему: «никто нас не нанял». Он говорит им: «идите и вы в виноградник мой, и, что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше; но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома, и говорили: «эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенёсшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «друг! я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми своё и пойди; я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своём делать, что хочу? Или глаз твой завистлив оттого, что я добр?» Так будут последние первыми, и первые последними.

Толкование

Было бы грубой ошибкой приписывать Богу критерии оценки, которые являются сугубо человеческими и часто отмечены эгоизмом и стремлением к личной выгоде, и, следовательно, не соответствуют истинным намерениям Всевышнего. В этом случае Иисус хочет разъяснить ученикам, что быть избранником Божьим – это вопрос не времени, а расположения сердца. Действительно, Христос заявляет, что иногда именно те, кого мы не считаем близкими к Богу, имеют более открытое и готовое сердце, чем многие, возможно, годами ходящие на Мессу, но не такие щедрые. Поэтому не стоит обманываться внешним видом: готовность и умение слушать Бога и Его слово – вот истинные гарантии подлинного христианского пути. Всё остальное может быть иллюзией нашего сердца, которая на самом деле способна отдалить от Господа.