ruрусский
-
Церковь

Литургические чтения: 2 СЕНТЯБРЯ. Вторник XXII рядовой недели

«Благодаря святости Иисуса, расширяющейся подобно кругам на воде от брошенного камня, зло скоро погибнет, оно не вечно. Молитва изгоняет всякий страх, ведь Отец нас любит, Сын возносит руки рядом с нашими руками, а Дух Святой трудится ради искупления мира. Мы не колеблемся в неуверенности, мы твердо уверены: Бог нас любит, Иисус отдал за нас жизнь, а Святой Дух находится внутри нас. В этом мы твердо уверены. Что же со злом? Зло боится, и это прекрасно» (Папа Франциск, Общая аудиенция 27.02.2019)

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Фес 5,1-6.9-11

О временах и сроках нет нужды писать к вам, братия: ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придёт, как вор ночью. Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как вор. Ибо все вы – сыны света и сыны дня: мы – не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете.

Толкование

Для христиан в Фессалониках, которым писал святой Павел, главной проблемой было беспокойство о втором пришествии Христа и Судном дне. Они были настолько озабочены этим событием, что апостол должен был их успокаивать, объясняя, что они никоим образом не пропустят это событие, и что оно не должно вызывать у них паники. В отличие от них, сегодня многие люди вообще не думают о Боге, о вечности или о Судном дне, – живут так, «как будто Бога не существует». Это приводит к тому, что они теряют надежду, которая является неотъемлемой частью веры. Без Бога, как источника смысла и цели, человек становится «сиротой» – лишённым духовного отцовства и будущего.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 4,31-37

В то время: Иисус пришёл в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению Его; ибо слово Его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: оставь; что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришёл погубить нас; знаю Тебя, кто Ты, Святой Божий. Иисус запретил ему, сказав: замолчи и выйди из него. И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, ничуть не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою: что это значит, что Он со властью и силою повелевает нечистым духам, и они выходят? И разнёсся слух о Нём по всем окрестным местам.

Толкование

Согласно Евангелию, люди были поражены учением Иисуса, ибо «слово Его было со властью»: Его слова были не просто теорией или цитатами из Писания, как у других учителей того времени, они были живыми, действенными и даже изменяющими реальность. Эта власть была настолько очевидна, что даже демон в одержимом человеке не смог её игнорировать. Именно эта власть заставляет демона взбунтоваться и воскликнуть: «Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришёл погубить нас?» Дьявол, который до этого момента тихо прятался в синагоге, показал, что он знал о Божественной природе Иисуса, говоря: «Я знаю, кто Ты, Святой Божий». Этот момент показывает важный духовный урок: знать о Боге и Его учении недостаточно. Демон знал, кто такой Иисус, но это знание не привело его к спасению, а лишь к бунту. Не живёт ли в наших сердцах подобное противоречие? Мы можем знать всё о вере, быть усердными прихожанами своей общины, но если в нашей жизни одновременно присутствуют и Божьи планы, и дьявольские, то наше знание так же бесплодно, равно как интеллект и широкие знания демона. Настоящая вера – это не просто знание или соблюдение ритуалов, а любовь, которая приводит к полному освобождению от зла. Нужно не просто знать Иисуса, а возлюбить Его всем сердцем и следовать Его учению, дабы Его смиренная, милосердная, жертвенная любовь полностью воцарилась в нашей жизни. Воззовем к Иисусу с мольбой освободить нас от зла; да воцарится Спаситель в наших сердцах, мыслях и поступках!

29 августа 2025, 14:08
