Литургические чтения: 19 АВГУСТА. Вторник XX рядовой недели

«Иисус не лишает богатого юношу свободы выбора; и юноша предпочел остаться с имуществом. Св. Марк отмечает, что он “отошел с печалью, потому что у него было большое имение” (Мк 10,22). Господь не осуждает его за это. Но, в свою очередь, отмечает не без некоторой скорби, что богатым трудно войти в Царство Небесное, и что лишь Бог может произвести определённые отречения, внутренние освобождения, которые позволяют ответить согласием на Его призыв» (Св. Иоанн Павел II, Общая аудиенция 12.10.1994)

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Суд 6,11-24a

В те дни: И пришёл Ангел Господень, и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову; сын его, Гедеон, выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от Мадианитян. И явился ему Ангел Господень, и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный! Гедеон сказал ему: господин мой! если Господь с нами, то отчего постигло нас всё это бедствие? и где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: «из Египта вывел нас Господь»? Ныне оставил нас Господь, и предал нас в руки Мадианитян. Господь, воззрев на него, сказал: иди с этою силою твоею, и спаси Израиля от руки Мадианитян; Я посылаю тебя. Гедеон сказал ему: Господи! как спасу я Израиля? вот, и племя моё в колене Манассиином самое бедное, и я в доме отца моего младший. И сказал ему Господь: Я буду с тобою, и ты поразишь Мадианитян, как одного человека. Гедеон сказал Ему: если я обрёл благодать пред очами Твоими, то сделай мне знамение, что Ты говоришь со мною: не уходи отсюда, доколе я не приду к Тебе, и не принесу дара моего, и не предложу Тебе. Он сказал: Я останусь до возвращения твоего. Гедеон пошёл, и приготовил козлёнка и опресноков из ефы муки; мясо положил в корзину, а похлёбку влил в горшок, и принёс к Нему под дуб и предложил. И сказал ему Ангел Божий: возьми мясо и опресноки, и положи на сей камень, и вылей похлёбку. Он так и сделал. Ангел Господень, простёр конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам; и вышел огонь из камня, и поел мясо и опресноки; и Ангел Господень скрылся от глаз его. И увидел Гедеон, что это Ангел Господень, и сказал Гедеон: увы мне, Владыка Господи! потому что я видел Ангела Господня лицом к лицу. Господь сказал ему: мир тебе, не бойся, не умрёшь. И устроил там Гедеон жертвенник Господу, и назвал его: Ягве Шалом.

Толкование

Бог выбирает Гедеона, чтобы поручить ему миссию спасения своего народа от угрозы мадианитян. Гедеон – самый младший из сыновей в самой бедной семье колена Манассиина. Следуя человеческой логике, никто бы не выбрал его для такой важной миссии, какую поручает ему Бог. Как тут не вспомнить многочисленные примеры подвигов бедных и простых людей, неизвестных большинству, но способных вызвать глубокие социальные, политические и культурные перемены? Дороги человечества и Церкви подтверждают, что история находится в руках Бога, и Он может прибегнуть к помощи каждого, кто верит в Его господство и в Его безусловную любовь к людям.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 19,23-30

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И ещё говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Услышав это, ученики Его весьма изумились, и сказали: так кто же может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же всё возможно. Тогда Пётр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили всё и последовали за Тобою; что же будет нам? Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, – в новом бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестёр, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат, и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми.

Толкование

Следуя за Иисусом, мы понимаем, что всё оставленное ради Него – ничто по сравнению с тем, что Он нам даёт. Всё кажется малым перед космическими масштабами Его любви и тем предпочтением, которое Господь оказал нам. Бог никогда не отнимает Своих даров, как говорит Священное Писание, но их нужно принимать с благодарностью и любовью. Оставляя ради Иисуса, мы признаем, что Христос – единственный ориентир нашей жизни, Он – единственное благо, которое следует любить. Кто оставляет все ради любви ко Христу, тот признает, что ему нужно получить все от Христа. Поэтому евангельская нищета означает: без Бога мы ничего не можем сделать, мы крайне нуждаемся в Его поразительной отцовской любви. Поэтому переживание собственной несостоятельности и признание зависимости от Творца и Спасителя является подлинной благодатью: для человека очень многое невозможно, но абсолютно все возможно для Бога.