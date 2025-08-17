Литургические чтения: 18 АВГУСТА. Понедельник XX рядовой недели

«В сегодняшнем Евангелии Иисус учит, что богатому человеку войти в Царство Божье очень трудно, но не невозможно; ведь Бог может завоевать сердце человека, обладающего большим имуществом, и побудить его к солидарности с нуждающимися, с бедными, то есть войти в логику дарения. Таким образом, этот человек встаёт на путь Иисуса Христа, Который – как пишет апостол Павел – “будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою” (2 Кор 8,9)» (Папа Бенедикт XVI, Angelus 14.10.2012).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Суд 2,11-19

В те дни: Сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа, и стали служить Ваалам; оставили Господа, Бога отцов своих, Который вывел их из земли Египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа; оставили Господа, и стали служить Ваалу и Астартам. И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки грабителей, и грабили их; и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять пред врагами своими. Куда они ни пойдут, рука Господня везде была им во зло, как говорил им Господь и как клялся им Господь. И им было весьма тесно. И воздвигал Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их; но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед других богов и поклонялись им, скоро уклонялись от пути, которым ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним. Они так не делали. Когда Господь воздвигал им судей, то Сам Господь был с судьёю и спасал их от врагов их во все дни судьи: ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их. Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклоняясь к другим богам, служа им и поклоняясь им. Не отставали от дел своих и от жестокого пути своего.

Толкование

Воодушевление, которым были наполнены израильтяне в начале, очень скоро испарилось: они забыли о своём завете с живым и истинным Богом и обратились к идолам, подражая соседним народам. Это напоминает, что верность Богу измеряется не столько в начале нашего пути, когда радость и эмоциональная вовлечённость очень сильны, сколько тогда, когда время и годы начинают стирать даже самые искренние намерения. Поэтому необходимо ежедневно повторять своё «да» Господу, с тем же воодушевлением и той же радостью, что побудили нас выбрать Его путь. Только так наш путь может продолжаться уверенно даже спустя долгое время.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 19,16-22

В то время: Некто, подойдя, сказал Иисусу: Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит Ему: всё это сохранил я от юности моей; чего ещё недостаёт мне? Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твоё и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, и следуй за Мною. Услышав слово сие, юноша отошёл с печалью; потому что у него было большое имение.

Толкование

Реакция богатого юноши может показаться странной: как можно отойти от Иисуса с печалью? Однако, если хорошо подумать, такое случается не так уж и редко. Действительно, Господь предлагает нам быть счастливыми и состояться в Нём, но затем перед нами встаёт выбор, и мы должны сами решить: принять Его условия или отвергнуть их. Многие, столкнувшись со Словом Божьим, не находят в себе мужества оставить свой маленький мир с его защищённостью и комфортом, чтобы принять указания Иисуса. Поэтому не стоит удивляться: вместо этого нужно стремиться говорить Господу «да» при каждой возможности. В таком случае нам будет нетрудно следовать за Ним и довериться Ему, даже когда наша вера переживает кризис и когда очевидность старается убедить в совершенно обратном.