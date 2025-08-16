Литургические чтения: 17 АВГУСТА. XX рядовое воскресенье

«Огонь Божий, огонь Святого Духа, – это огонь куста, который пылает, но не сгорает (ср. Исх 3,2). Это пламя горит, но не разрушает; напротив, разгораясь, оно выявляет лучшую и истинную часть человека, подобно тому как при плавке проявляется его внутренняя форма, его призвание к истине и любви. (Папа Бенедикт XVI, проповедь 23.05.2010).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Иер 38,4-6.8-10

В те дни: Князья сказали царю: да будет Иеремия предан смерти, потому что он ослабляет руки воинов, которые остаются в этом городе, и руки всего народа, говоря к ним такие слова; ибо этот человек не благоденствия желает народу сему, а бедствия. И сказал царь Седекия: вот, он в ваших руках, потому что царь ничего не может делать вопреки вам. Тогда взяли Иеремию, и бросили его в яму Малхии, сына царя, которая была во дворе стражи, и опустили Иеремию на верёвках; в яме той не было воды, а только грязь, и погрузился Иеремия в грязь. И вышел Авдемелех из дома царского, и сказал царю: государь мой царь! худо сделали эти люди, так поступив с Иеремиею пророком, которого бросили в яму; он умрёт там от голода, потому что нет более хлеба в городе. Царь дал приказание Авдемелеху Ефиоплянину, сказав: возьми с собою отсюда тридцать человек, и вытащи Иеремию пророка из ямы, доколе он не умер.

Толкование

Быть последовательным и говорить от имени Бога всегда создаёт вражду и конфликты. Об этом свидетельствуют пророки, которые своей жизнью показывают неоспоримый факт: люди не любят, когда им говорят правду, особенно если она неудобна и выявляет их собственную непоследовательность. Чтобы быть пророком в наши дни и разделить их судьбу, не нужно произносить какие-то особые слова. Уже само последовательное проживание ценностей, в которые ты веришь, становится для других немым укором. Так начинаются конфликты и попытки заглушить эти подлинные голоса. Но не стоит поддаваться страху: Бог совершит Своё дело и всё равно дойдёт до сердец многих.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Евр 12,1-4

Братья: Мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы ещё не до крови сражались, подвизаясь против греха.

Толкование

Наша жизнь богата событиями: некоторые из них радостные и важные, другие – более повседневные и монотонные, третьи – болезненные. Но в этом богатстве переживаний никогда не следует упускать из виду настоятельный призыв из Послания к Евреям: всегда иметь перед собой цель, а именно – Иисуса Христа, на Которого мы должны держать взор устремлённым. Когда путь перед нами ясен, каждое событие обретает смысл и обогащает нас. Напротив, если такой ясности нет, то все переживаемые нами события утрачивают всякий смысл и логику, лишь способствуя тому, чтобы сделать наше существование хаотичным.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 12,49-53

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Огонь пришёл Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся! Крещением должен Я креститься; и как Я томлюсь, пока сие совершится! Думаете ли вы, что Я пришёл дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух, и двое против трёх. Отец будет против сына, и сын против отца; мать против дочери, и дочь против матери; свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей.

Толкование

То, как ведет Себя Иисус перед лицом неминуемой смерти, демонстрирует богатство Его божественного и человеческого сердца. Он знает, что любовь, которую Отец имеет ко всем людям, приведёт Его на крест, где окончательно будет заключён брак между небом и землёй. Но в Его сердце есть и понятная тоска, которая проявится особенно накануне Страстей, как Он откроет в Гефсиманском саду; там Иисус попросит Отца отказаться от этой чаши, если это возможно. Именно это богатство чувств позволяет нам ощущать Христа таким близким к нашим повседневным надеждам и страхам, и чувствовать Его милосердное сострадание.