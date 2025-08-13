Литургические чтения: 16 АВГУСТА. Суббота XIX рядовой недели

«Дети сами по себе являются богатством для человечества и для Церкви, потому что они постоянно напоминают о необходимом условии для входа в Царство Божье: не считать себя самодостаточными, но нуждающимися в помощи, любви, прощении. Это всегда возвращает к факту, что жизнь мы не дали себе сами, а получили её. Поэтому Иисус призывает Своих учеников “стать как дети, потому что “таковых есть Царство Божие”» (Папа Франциск, общая аудиенция 18.03.2015).

Или: Св. Стефан Венгерский

«Будь умерен и не наказывай и не осуждай никого сверх меры. Будь кроток, никогда не иди против справедливости. Будь честен, чтобы никогда намеренно не причинять никому бесчестия. Будь целомудрен, чтобы избегать злых искушений, как смертельных шипов». Эти слова король Стефан Венгерский написал своему сыну Эмерику. Монарх был великим правителем, сумевшим превратить разрозненную группу кочевых племен в нацию. Ему мы обязаны обращением мадьярского народа в христианство и основанием христианской монархии в Венгрии. До 1000 года, на протяжении нескольких веков, варвары-мадьяры наводили ужас на соседние европейские народы. С их обращением в католичество они перестали быть угрозой и мирно влились в сообщество других государств. Стефан родился между 969 и 980 годами. Христианскому воспитанию Ваика (таково было имя Стефана до Крещения) способствовала его мать Шаролта (Каролина). Женщина пережила глубокое обращение благодаря миссионерам, посланным епископом Пассау Пеллегрино. Коронованный в Рождественскую ночь 1000 года, Стефан принял корону с духом служения и всегда стремился к благу своего народа. По совету святого епископа Войцеха Пражского он женился на Гизелле, сестре императора и принцессе Баварии. Женщина выдающихся качеств, обладавшая святостью жизни и политическим тактом, была вдохновительницей и советчицей для мужа; она использовала свой опыт и знания, чтобы помочь ему организовать страну политически и религиозно на прочных христианских основах. Осознавая ценность харизмы святого Бенедикта, супруги пригласили бенедиктинских монахов из Германии, Италии и Франции. Было основано десять епархий и несколько монастырей, которые вскоре обзавелись своими епископами и аббатами. Школы, открытые при епископских и аббатских церквях, помогали евангелизации и человеческому развитию жителей страны. Последние годы правления Стефана были отмечены страданиями. Отношения с императором Священной Римской империи Конрадом II испортились, и Стефану пришлось воевать с ним, когда тот в 1030 году попытался вторгнуться на его земли. Год спустя Стефан потерял сына. Однако к тому времени Евангелие уже прочно укоренилось в сердце его венгров. Святой Стефан Венгерский скончался 15 августа 1038 года.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис Нав 24,14-29

В те дни: Иисус сказал народу: Бойтесь Господа, и служите Ему в чистоте и искренности: отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Аморреев, в земле которых живёте; а я и дом мой будем служить Господу. И отвечал народ и сказал: нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам! Ибо Господь – Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли Египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения, и хранил нас на всём пути, по которому мы шли, и среди всех народов, чрез которые мы проходили. Господь прогнал от нас все народы и Аморреев, живших в сей земле. Посему и мы будем служить Господу, ибо Он Бог наш. Иисус сказал народу: не возможете служить Господу, ибо Он Бог святой, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведёт на вас зло и истребит вас, после того, как благотворил вам. И сказал народ Иисусу: нет, мы Господу будем служить. Иисус сказал народу: вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа – служить Ему? Они отвечали: свидетели. Итак отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце своё к Господу, Богу Израилеву. Народ сказал Иисусу: Господу, Богу нашему, будем служить, и гласа Его будем слушать. И заключил Иисус с народом завет в тот день, и дал ему постановления и закон в Сихеме. И вписал Иисус слова сии в книгу закона Божия, и взял большой камень, и положил его там под дубом, который подле святилища Господня. И сказал Иисус всему народу: вот, камень сей будет нам свидетелем: ибо он слышал все слова Господа, которые Он говорил с нами; он да будет свидетелем против вас, чтобы вы не солгали пред Господом Богом вашим. И отпустил Иисус народ, каждого в свой удел. После сего умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи ста десяти лет.

Толкование

Снова и снова делать выбор в пользу Бога, всё более осознанно и решительно, освобождаясь от идолопоклонства, которое легко создаёт себе маленький храм в нашей личной и общественной жизни, – в этом состоит обязательство, о котором Иисус Навин напоминает своему народу. Иисус Навин в общих чертах описывает историю освобождения народа, а затем призывает его произнести своё «да», наставляя искренне избавиться от идолов. К этому призван и каждый из нас. В любом возрасте нашей жизни всегда злободневно появляется всё тот же вопрос: кому мы хотим служить? Даже Господу Иисусу пришлось ответить на него в начале публичной жизни, когда, победив искушения в пустыне, Он проявил верность Богу, отвергнув любое рабство. Он завоевал для каждого человека возможность раз и навсегда отречься от идолов гордыни, власти, денег, самодостаточности, чтобы исповедовать: поклоняться следует одному лишь Богу, тогда как человек – всего лишь человек.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 19,13-15

Приведены были к Иисусу дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился; ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне; ибо таковых есть Царство Небесное. И, возложив на них руки, пошёл оттуда.

Толкование

В древних культурах, включая еврейскую, дети были наименее значимыми членами семьи и общества и не имели никаких прав. Поэтому апостолы упрекают их и хотят отогнать. Господь же, отдавая предпочтение последним, ласково принимает их, остаётся с ними и благословляет. Более того, Он пользуется случаем, чтобы дать ученикам величайшее и недвусмысленное наставление: только те, кто станет как дети, войдут в Царство Небесное. В Царство человек входит не благодаря своим уникальным талантам, гигантским заслугами или исключительной важности, а лишь потому, что он искренне соглашается стать малыми и смиренными. Часто мы не замечаем, что живём рядом со святыми людьми, именно потому, что они стали малыми, как дети, и прожили свою повседневную верность Евангелию и Господу с упованием и чистым сердцем, озаряя жизнь Словом Божиим. Поэтому им уготовано почётное место в Царстве Небесном.