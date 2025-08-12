Литургические чтения: 15 АВГУСТА. Успение Пресвятой Девы Марии

«Сегодняшнее торжество – это почти продолжение Пасхи: Воскресения и Вознесения Господня. Также это знак и источник надежды на вечную жизнь и будущее воскресение. И хотя наша жизнь на земле постоянно проходит в напряжении той борьбы между драконом и женой, о которой говорит Книга Откровения; хотя ещё со времени первородного греха человек живет между добром и злом, <...> тем не менее, этот знак надежды сохраняется и постоянно обновляется в вере Церкви. (Св. Иоанн Павел II, Проповедь 15.08.1980).

По окончании земного пути Непорочная Дева была взята в небесную славу душой и телом: об этом напоминает сегодняшний литургический праздник. Вознесение Марии – это предвкушение воскресения плоти, которое для всех остальных людей произойдёт лишь в конце времён, во время Страшного суда. «Вознесение Марии – это знак, который дал нам Бог, чтобы напомнить, что наше тело и душа связаны общей судьбой. Но здесь возникают несколько важных вопросов, которые являются руководством для необходимого испытания совести: что выражает наше тело – любовь или ненависть? Служит ли наше тело Царству Божьему или оно служит логике мира сего, противоположной Божьей небесной логике? Мария вознесена на небо со своим телом, ибо что её тело было зримым проявлением души, по-настоящему открытой Богу, по-настоящему открытой свету, истинно и последовательно ведомой верой. Поспешим же разделить выбор Марии, поспешим разрушить стены, блокирующие благодать Божью, которая сегодня стучится в дверь нашего сердца, чтобы подготовить нас к славному завтра, которое Мария уже переживает на небесах и ждёт, когда оно свершится и в нас» (Кардинал Комастри, Quanta luce nelle feste di Maria, Shalom, стр. 101-102).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Откр 11,19a;12,1.3-6a.10ab

И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его. И явилось на небе великое знамение: жена, облечённая в солнце; под ногами её луна, и на главе её венец из двенадцати звёзд. И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. Хвост его увлёк с неба третью часть звёзд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать её младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя её к Богу и престолу Его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для неё место от Бога. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его.

Толкование

Все великие писатели и богословы, начиная с древности, подчёркивали связь между Марией и Церковью. Беременная женщина, увенчанная двенадцатью звёздами, в первую очередь является образом Церкви, мистического Тела Христова, которое продолжает рождать детей посредством Таинства Крещения. Новое рождение и новое достоинство уготованы всем, кто погружается в воды, изливающиеся из крещального источника. Но в этом фундаментальном событии жизни каждого христианина Пресвятая Дева играет незаменимую роль. Именно Она сопровождает нас, желая и помогая, дабы мы достигли духовной зрелости, то есть способности следовать за Христом Иисусом как за единственной целью жизни. С материнской любовью она ведёт нас от первых шагов до финальной встречи с Господом.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ 1 Кор 15,20-26

Братья: Христос воскрес из мёртвых, первенец из умерших. Ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение мёртвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своём порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его. А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится — смерть.

Толкование

Один из самых глубоких и древних страхов, который мы несём в себе, – это страх смерти. С ее ужасающей неизвестностью рано или поздно придётся столкнуться каждому. Несмотря на все наши попытки убрать это навязчивое и неловкое присутствие из повседневной жизни, смерть остаётся рядом и через множество знаков напоминает, что и мы однажды встретимся с ней. По этой причине священный текст помогает придать смысл даже смерти: она не является последним словом, как не была им в жизни Непорочной Девы Марии. После своего земного странствия она была вознесена в славу небес. Поэтому, глядя на неё, даже наш самый глубокий страх исцеляется любовью и надеждой. И мы однажды сможем царствовать вместе с Ней на небесах.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 1,39-56

Встав Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин. И вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве её; и Елисавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между жёнами и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошёл до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моём. И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа. И сказала Мария: величит душа Моя Господа; и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моём, что призрел Он на смирение Рабы Своей; ибо отныне будут ублажать Меня все роды; что сотворил Мне величие Сильный; и свято имя Его; и милость Его в роды родов к боящимся Его. Явил силу мышцы Своей; рассеял надменных помышлениями сердца их; низложил сильных с престолов, и вознёс смиренных; алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля, отрока Своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. Пребыла же Мария с нею около трёх месяцев и возвратилась в дом Свой.

Толкование

Вознесение Марии – великая тайна, касающаяся каждого из нас, нашего будущего. Пресвятая Богородица предваряет путь тех, кто через Таинство Крещения связал свою жизнь с Иисусом, как и она связала свою с Богом. Сегодняшнее литургическое торжество побуждает вглядываться в небо безграничной, верной любви Бога; это праздник предвещает новые небеса и новую землю, открывшиеся с победой воскресшего Христа над смертью и окончательным поражением лукавого. Таким образом, ликование смиренной галилейской Девы, выраженное в гимне Магнификат, становится гимном всего человечества, которое радуется, видя, как Господь склоняется над Своими возлюбленными чадами, смиренными творениями, и берёт их с Собой на небо.