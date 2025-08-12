Литургические чтения: 14 АВГУСТА Св. Максимилиан Мария Кольбе

«Нельзя претендовать на Божье прощение для себя, если мы, в свою очередь, не прощаем нашему ближнему. Это непременное условие. Подумай о своем конце, о Божьем прощении и перестань ненавидеть. Гони прочь обиду, эту назойливую муху, которая вьется рядом. Если мы не будем стараться прощать и любить, нас тоже не простят и не будут любить» (Папа Франциск, Angelus 13.09.2020).

Отец-францисканец Максимилиан Кольбе своим героическим самопожертвованием в концлагере Освенцима напомнил всем о ценности человеческого братства. Он отдал свою жизнь в обмен на жизнь отца семейства, который много лет спустя так вспоминал тот драматический момент: «Кольбе вышел из строя, рискуя быть убитым на месте, чтобы попросить лагерфюрера заменить меня. Невозможно было представить, что предложение будет принято; гораздо вероятнее было, что священника добавят к десяти отобранным для смерти от голода и жажды. Но нет! Вопреки правилам, Кольбе спас мне жизнь». Будущий святой родился в Польше 8 января 1894 года. Из детства Раймунда (таково было крестильное имя о. Максимилиана Кольбе) его мать вспоминала особый эпизод, произошедший, когда сыну было 9 лет. Однажды, после того как она отругала его, она заметила, что ребёнок стал очень внимательным и молчаливым, и захотела узнать причину. Тогда он доверил ей, что в церкви Богородица показала ему две короны: одну белую, другую красную. «Белая означала, что я останусь чистым, красная – что стану мучеником. Она спросила, хочу ли я этого, и я ответил “да”. Тогда Богородица нежно посмотрела на меня и исчезла». В 1941 году францисканский священник был депортирован в Освенцим, где 14 августа умер мученической смертью. «Аве Мария» были его последними словами.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис Нав 3,7-10a.11.13-17

В те дни: Господь сказал Иисусу: в сей день Я начну прославлять тебя пред очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что, как Я был с Моисеем, так буду и с тобою. А ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи: как только войдёте в воды Иордана, остановитесь в Иордане. Иисус сказал сынам Израилевым: подойдите сюда и выслушайте слова Господа, Бога вашего. И сказал Иисус: из сего узнаете, что среди вас есть Бог живой, Который прогонит от вас Хананеев. Вот, ковчег завета Господа всей земли пойдёт пред вами чрез Иордан. И как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, Владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода Иорданская иссякнет, текущая же сверху вода остановится стеною. Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета пред народом: то, лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, нёсших ковчег, погрузились в воду Иордана – Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы, – вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние, до города Адама, который подле Цартана; а текущая в море равнины, в море Солёное, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона; священники же, нёсшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твёрдою ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешёл чрез Иордан.

Толкование

Иисусу Навину предстоит непростая задача – принять наследие Моисея и завершить начатое им дело. Предприятие это не из лёгких, ведь речь идёт о завершении путешествия израильтян после сорокалетнего странствования по пустыне. В этом пророк полагается на Бога, Который теперь являет Свою силу через Иисуса Навина: так, в реке Иордан повторяется то же чудо, что произошло много лет назад в Красном море. Иногда Бог просит нас исполнить Его волю, и, возможно, нам кажется, что Он просит слишком многого, особенно учитывая наши ограниченные человеческие способности и возможности. Однако не стоит бояться: Господь просит лишь о том, чтобы мы были сильными и во всем доверяли Ему. Он не забывает Своих обетований и в должное время явит через нас Свою славу.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 18,21-19,1

В то время: Пётр приступил к Иисусу и сказал: Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи, но до седмижды семидесяти раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведён был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. А как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и всё, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: «государь! потерпи на мне, и всё тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашёл одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: «отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «потерпи на мне, и всё отдам тебе». Но тот не захотел, а пошёл и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему всё бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец Мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришёл в пределы Иудейские, Заиорданскою стороною.

Толкование

Мы полны недостатков и часто впадаем в одни и те же грехи. И всё же Бог не устаёт всегда предлагать Своё прощение. Он делает так каждый раз, когда мы просим о нём. Это прощение полное, всеобъемлющее, дающее уверенность, что, несмотря на наши повторные падения в аналогичные грехи, Он милосерден к нам и не перестаёт любить нас. Проблема возникает, когда мы сталкиваемся с кем-то, кто причинил нам небольшой вред. Когда мы в долгу перед другими, мы требуем милосердия; когда же другие в долгу перед нами, мы взываем к справедливости! Христос учит прощать без ограничений: «Не говорю тебе: до семи, но до семижды семидесяти раз». То, что Он предлагает, – это любовь Небесного Отца, а не наше требование справедливости. Не будем забывать строгих слов, которыми завершается притча: «Так и Отец Мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его».