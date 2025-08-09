Литургические чтения: 13 АВГУСТА. Среда XIX рядовой недели

«Указывать на человека пальцем нехорошо; тем более что это часто затрудняет признание им своей ошибки. Община должна дать почувствовать оступившемуся: осуждая его ошибку, она находится рядом с ним с молитвой и лаской, в постоянной готовности простить, понять и помочь начать все сначала» (Папа Франциск, Angelus 10.09.2023).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Втор 34,1-12

В те дни: И взошёл Моисей с равнин Моавитских на гору Нево, на вершину Фасги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана, и всю Неффалимову, и землю Ефремову и Манассиину, и всю землю Иудину, даже до самого западного моря, и полуденную страну и равнину долины Иерихона, город Пальм, до Сигора. И сказал ему Господь: вот земля, о которой Я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: «семени твоему дам её». Я дал тебе увидеть её глазами твоими, но в неё ты не войдёшь. И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню. И погребён на долине в земле Моавитской против Беф-Фегора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня. Моисею было сто двадцать лет, когда он умер; но зрение его не притупилось, и крепость в нём не истощилась. И оплакивали Моисея сыны Израилевы на равнинах Моавитских тридцать дней. И прошли дни плача и сетования о Моисее. И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы, и делали так, как повелел Господь Моисею. И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу, по всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать в земле Египетской над фараоном и над всеми рабами его и над всею землёю его, и по руке сильной и по великим чудесам, которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля.

Толкование

Сегодняшний отрывок из Второзакония рассказывает о славном финале земного пути Моисея. Он – друг Бога, он имел возможность говорить со Всевышним лицом к лицу. И всё же он не может своими глазами увидеть исполнение слова, данного Богом относительно Земли обетованной. Несмотря на все полученные милости, из-за неверия в Массе и Мериве, он не может завершить своё путешествие. Однако в истории Моисея есть нечто, что глубоко трогает нас даже в этом конкретном случае. Часто и мы призваны усердно трудиться для кого-то или для какого-то особо важного проекта, а затем Бог ставит нас в положение, когда мы должны отойти в сторону, быть забытыми, позволяя даже кому-то другому присвоить наши заслуги. Но не стоит огорчаться: Богу ведомы наша преданность и усилия; мы должны радоваться, что послужили Ему в нужный момент, не ожидая награды здесь и теперь.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 18,15-20

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрёл ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою ещё одного или двух, дабы устами двух или трёх свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего небесного. Ибо, где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них.

Толкование

Мы совершим большую ошибку, если подумаем, что отношения с Богом –наше личное дело, которое никак не отражается на реальной жизни. Вера – это отношения с Богом, она растет и укрепляется в своей истине только тогда, когда мы способны на подлинные отношения, продиктованные любовью. Мы проявляем эту любовь даже в увещевании и исправлении. Если мы по-настоящему дорожим кем-то, то, зная, что он ошибается, должны сделать всё возможное, чтобы он не причинил себе зла. Именно этого хочет от нас Бог: вера была бы фальшивой и притворной, если бы по отношению к другим мы проявляли лишь безразличие. Мы не можем сказать, что любим Бога, если не способны ладить с другими или, по крайней мере, с теми, кто живёт рядом с нами каждый день. Вдохновляясь сегодняшним Евангелием, постараемся серьёзно относиться к отношениям в семье и обществе.