Литургические чтения: 12 АВГУСТА. Вторник XIX рядовой недели

«Любовь Иисуса к детям – свет для Церкви, которая подражает своему Основателю. Она не может не принимать детей так, как Он их принимал. <…> Церковь обязана ревностно заботиться о христианском воспитании детей, которое зачастую недостаточно обеспечивается. Речь идёт о том, чтобы воспитывать их в вере, в любви ко всем, в молитве, согласно прекраснейшим традициям христианских семей, для многих из нас незабываемых и всегда благословенных!» (Святой Иоанн Павел II, Общая аудиенция 17.08.1994).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Втор 31,1-8

И пошёл Моисей, и говорил слова сии всем сынам Израиля, и сказал им: теперь мне сто двадцать лет, я не могу уже выходить и входить, и Господь сказал мне: «ты не перейдёшь Иордан сей». Господь, Бог твой, Сам пойдёт пред тобою; Он истребит народы сии от лица твоего, и ты овладеешь ими; Иисус пойдёт пред тобою, как говорил Господь. И поступит Господь с ними так же, как Он поступил с Сигоном и Огом, царями Аморрейскими, и с землёю их, которых Он истребил. И предаст их Господь вам, и вы поступите с ними по всем заповедям, какие заповедал я вам; будьте тверды и мужественны, не бойтесь, и не страшитесь их; ибо Господь, Бог твой, Сам пойдёт с тобою, и не отступит от тебя и не оставит тебя. И призвал Моисей Иисуса, и пред очами всех Израильтян сказал ему: будь твёрд и мужествен, ибо ты войдёшь с народом сим в землю, которую Господь клялся отцам его дать ему, и ты разделишь её на уделы ему; Господь Сам пойдёт пред тобою, Сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся.

Толкование

Моисей, который столько лет боролся за соблюдение Божьих заповедей среди народа, знает, что ему не суждено ступить на Землю обетованную. Поэтому он передаёт свои полномочия верному слуге, Иисусу Навину. Может показаться, что Бог несправедлив к Моисею, однако и в этом есть глубокий смысл. Моисей олицетворяет ожидание народа, его стремление к свободе. Когда всё это исполнилось, проводник больше не нужен: он отходит в сторону, зная, что Бог остаётся его единственным богатством. Новые события и встречи ожидают людей, ведомых заботливой десницей Господа.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 18,1-5.10.12-14

В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Моё, тот Меня принимает. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего небесного. Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдёт ли искать заблудившуюся? И если случится найти её, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяноста девяти незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего небесного, чтобы погиб один из малых сих.

Толкование

В этом евангельском фрагменте Господь Иисус открыто говорит об ангелах: они поставлены охранять детей, то есть самых беззащитных; ангелы – их поручители и защитники перед ликом Бога. Часто мы забываем, что все наши поступки, даже самые тайные, прекрасно известны Господу. Но Всевышний – не суровый судья, готовый во что бы то ни стало наказать нас за злодеяния. Чтобы вести нас к добру и защищать от зла, Он использует ангелов, внушая через них праведные побуждения. Это Его скорая рука помощи, отеческая опека, безграничное милосердие, безусловная любовь и горячее желание, чтобы мы спаслись и вошли в Его Царство. Нередко мы слабы перед лицом соблазна и греха, но именно в такие минуты Бог посылает Своих ангелов, чтобы они решительно и мощно вели нас к победе.