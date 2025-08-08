Литургические чтения: 11 АВГУСТА. Св. Клара, дева

«Христианин должен принимать конкретное участие в человеческой и социальной деятельности, не противопоставляя Бога кесарю; такое противопоставление является выражением фундаментализма. Христианин призван конкретно действовать в земных реалиях, но просвещая их светом, исходящим от Бога» (Папа Франциск, Angelus 22.10.2017).

Клара Ассизская с юных лет демонстрировала необычайную силу духа, оставаясь верной желанию посвятить свою жизнь Богу. Она родилась 16 июля 1194 года в знатной и богатой семье умбрийского городка. Как свидетельствовал на процессе её канонизации мессер Раньеро де Бернардо, который просил её руки, Клара была красавицей, и у неё не было недостатка в женихах среди самых благородных рыцарей Ассизи. Хотя её родственники прочили ей замужество, девушка мечтала об ином и в нужный момент, договорившись с Франциском, организовала побег из дома. Это был вечер Вербного воскресенья (1211 или 1212 год), когда в маленькой церкви Порциункола, при всеобщем волнении, пока монахи держали зажжённые факелы, Франциск остриг ей волосы, и Клара, отложив шёлковые одежды, надела грубую шерстяную рясу. После нескольких месяцев, проведённых в других монашеских общинах, сопротивляясь давлению своих родных, изначально не одобрявших её выбор, она поселилась в небольшом строении, прилегающем к церкви Сан-Дамиано. К ней присоединились её сестра Агнесса, затем Беатриче, младшая сестра, и другие девушки и женщины. Даже мать Ортолана присоединилась к ним. Вместе они заложили основы Второго францисканского ордена, который впоследствии стал называться орденом Кларисс. Она умерла 11 августа 1253 года.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Втор 10,12-22

Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Вот у Господа, Бога твоего, небо и небеса небес, земля и всё, что на ней; но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь. Итак обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь непокорны. Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, Который не смотрит на лица и не берёт даров, Который даёт суд сироте и вдове, и любит пришельца, и даёт ему хлеб и одежду. Любите и вы пришельца; ибо сами были пришельцами в земле Египетской. Господа, Бога твоего, бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Он хвала твоя и Он Бог твой, Который сделал с тобою те великие и страшные дела, какие видели глаза твои. В семидесяти душах пришли отцы твои в Египет, а ныне Господь, Бог твой, сделал тебя многочисленным, как звёзды небесные.

Толкование

Верить – значит прилепиться к Богу, погрузиться в Его чистую любовь, быть убеждённым в том, что Он первым возлюбил нас. Верить – значит любить Бога и быть любимым Им, а также стараться смотреть на события своей жизни так, как смотрит на них Бог, жить по Его логике и Его законам. Вера в Бога требует внутреннего изменения ума, чтобы мыслить как Он, и сердца, чтобы любить как Он. Верить – значит разделять с Богом Его любовь к бедному, сироте и вдове. Любить Бога – значит любить странника так, как любит его Бог. Верить – значит любить самых слабых, присоединиться к Богу, который стоит рядом с ними, чтобы вернуть им достоинство и полноту жизни, в которых им отказывают другие люди. Любовь к Богу и любовь к ближнему рождаются из одного корня: из убеждённости в том, что Бог любит нас безусловной любовью, невзирая на наши недостатки.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 17,22-27

Во время пребывания в Галилее, Иисус сказал ученикам: Сын Человеческий предан будет в руки человеческие; и убьют Его; и в третий день воскреснет. И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: Учитель ваш не даст ли дидрахмы? Он говорит: да. И когда вошёл он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: как тебе кажется, Симон? цари земные с кого берут пошлины или подати? с сынов ли своих, или с посторонних? Пётр говорит Ему: с посторонних. Иисус сказал ему: итак сыны свободны. Но, чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадётся, возьми; и, открыв у ней рот, найдёшь статир; возьми его, и отдай им за Меня и за себя.

Толкование

Поведение Иисуса действительно интересно. С одной стороны, Он во всём подчинялся законам Своего времени и культуре, господствовавшей в Палестине в годы Его земной жизни. Он сделал это, чтобы дать каждому из нас понять: Богу действительно близки наши повседневные проблемы. В то же время этим чудом Он даёт понять Петру, что действует так вовсе не из необходимости, а из любви: «Чтобы нам не соблазнить их». Иисус реально близок к нам, и мы можем ощутить Его присутствие и помощь даже в обычных хлопотах, которыми полны наши будни. Для этого нужно лишь открыть сердце и принять Его свет, освещающий каждодневный путь.