Литургические чтения: 10 АВГУСТА. XIX рядовое воскресенье

«Мы должны быть готовыми к последней и решающей встрече с Господом: у каждого из нас – своя дата для этой встречи. Призывая нас всегда бодрствовать в ожидании этого дня, Господь напоминает, что жизнь – это путь к вечности, что мы “не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего” (Евр 13,14). С этой точки зрения каждое мгновение становится драгоценным: мы должны жить и действовать, трудиться, делать добро на этой земле с сердцем, тоскующим по небесам» (Франциск, Angelus 11.08.2019).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Прем 18,6-9

Та ночь была предвозвещена отцам нашим, дабы они, твёрдо зная обетования, каким верили, были благодушны. И народ Твой ожидал как спасения праведных, так и погибели врагов: ибо, чем Ты наказывал врагов, тем самым возвеличил нас, которых Ты призвал. Святые дети добрых тайно совершали жертвоприношение и единомысленно постановили божественным законом, чтобы святые равно участвовали в одних и тех же благах и опасностях, когда отцы уже воспевали хвалы.

Толкование

Описанные действия очевидным образом проявились в ночь освобождения народа Израиля из Египта: Бог делает Свою часть, а людям предстоит сделать свою. Во многих случаях иметь веру означает совершать акт мужества, веря в милосердную силу Бога, которая проявляется совершенно непредсказуемыми способами и в самые неожиданные моменты. Кто сказал, что иметь веру означает искать утешительных ответов, которые опьяняют и успокаивают перед лицом страданий? Довериться Богу – это признак мужества, это указывает на способность дерзать и даже быть дерзновенным перед лицом зачастую противоречивой очевидности ситуаций. Именно там и видны истинные друзья Бога.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Евр 11,1-2.8-19

Братья: Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие; и пошёл, не зная, куда идёт. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования; ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель — Бог. Верою и сама Сарра, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила; ибо знала, что верен Обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звёзд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. Все сии умерли в вере, не получив обетований; а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле; ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город. Верою Авраам, будучи искушаем, принёс в жертву Исаака и, имея обетование, принёс единородного, о котором было сказано: «в Исааке наречётся тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мёртвых воскресить. Почему и получил его в предзнаменование.

Толкование

Согласно этому чтению, взятому из 11-й главы Послания к Евреям, история Авраама и его семьи конкретно показывает, что значит по-настоящему доверять Богу. Как часто в нашей жизни мы сталкиваемся с ограничениями или ситуациями, которые говорят о невозможности обойти определённые препятствия? И всё же Бог может сделать то, что кажется невозможным. Авраам сразу же понял эту истину, и она стала светом, освещавшим его шаги и действия. Поэтому он стал отцом множества народов в грядущих веках. Он понял: если у Бога есть замысел спасения для нас, ничто и никто не сможет помешать Ему. Верить в это означает уже войти в Божье видение и видеть то, что другие не могут видеть. Таким образом, мы становимся великими ровно настолько, насколько верим в Бога и доверяем Его слову.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 12,32-48

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилища неветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается, и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи; и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придёт и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдёт бодрствующими; истинно говорю вам, он препояшется, и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придёт во вторую стражу, и в третью стражу придёт, и найдёт их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в который час придёт вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо, в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Тогда сказал Ему Пётр: Господи! к нам ли притчу сию говоришь, или и ко всем? Господь же сказал: кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими – раздавать им в своё время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдёт поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своём: «не скоро придёт господин мой», и начнёт бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придёт господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечёт его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал, и сделал достойное наказания, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому много вверено, с того больше взыщут.

Толкование

В деле благовестия бесполезно ждать всемирной популярности, бесчисленных толп людей. Ученикам Иисуса суждено быть в истории малым стадом. Но «малое» не означает «неподготовленное». Это значит, что именно через это малое стадо Христос может зажечь мир Своим словом и любовью, через сотрудничество и пример тех, кто принадлежит к этому малому числу верных. Награда Царства Небесного – это образ неоспоримой воли Бога, дарующего Свою благосклонность по критериям, которые мы не в силах понять. Следовательно, не стоит отчаиваться, если христианское послание теряется в равнодушии или презрении со стороны других: Бог прекрасно знает, как сделать так, чтобы это слово коснулось сердец многих людей и принесло свет в их жизнь. Главное – бесстрашно, усердно, с надеждой, молитвой и упованием нести это слово спасения.