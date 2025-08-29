Литургические чтения: 1 СЕНТЯБРЯ. Понедельник XXII рядовой недели

«Иисус начинает со слов: “Ныне исполнилось писание сие”. Это “ныне” проходит сквозь века и всегда остается в силе. Слово Божье и есть это непреходящее “ныне”. Когда мы читаем Слово Божье и хорошо его понимаем, то в нашей душе наступает “ныне”. Пророчество Исаии уходит в глубину веков, но Господь Иисус силой Святого Духа делает его актуальным и, исполняя это пророчество, указывает, что Слово Божие следует принимать как произнесенное здесь и теперь» (Папа Франциск, Angelus 23.01.2022).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Фес 4,13-18

Не хочу оставить вас, братия, в неведении о умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведёт с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших; потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдёт с неба, и мёртвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак утешайте друг друга сими словами.

Толкование

Апостол Павел в Послании к Фессалоникийцам призывает христиан перейти от печали к утешению. Главная причина для этого – уверенность в втором пришествии Христа и Его победе над смертью. Павел начинает своё наставление словами «Не хочу, чтобы вы были в печали» и завершает его призывом «утешайте друг друга». Тем самым он подчёркивает, что вера должна приносить радость и надежду, а не скорбь. Первые христиане в Фессалониках были опечалены тем, что их умершие близкие могут не встретить Христа во время Его пришествия. Павел, обращаясь к ним, даёт утешение: воскресшие во Христе присоединятся к живым, чтобы вместе встретить Господа на небесах. Апостол подчёркивает, что величайшей опасностью является незнание или игнорирование этой истины. Сегодня, как и в древности, люди часто путают истину с потоком информации, который лишает их радости: можно знать всё о новостях, технологиях или последних трендах, но оставаться «безграмотными» в вопросах смысла жизни и смерти, влача безрадостное существование, потому что мы ставим себя в центр всего, забывая, что истинная «путеводная звезда» – это Бог. Только Он является источником нашей радости и надежды. Сосредотачиваясь на себе, мы теряем эту надежду, но когда обращаемся к Богу, обретаем истинное счастье. По сути, это послание апостола язычников – призыв к пересмотру наших приоритетов и напоминание о том, что вера даёт не только знание, но и глубокую, нерушимую надежду, побеждающую любую печаль.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 4,16-30

В то время: Иисус пришёл в Назарет, где был воспитан, и вошёл, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашёл место, где было написано: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него. И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное вами. И все засвидетельствовали Ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст Его, и говорили: не Иосифов ли это сын? Он сказал им: конечно, вы скажете Мне присловие: «врач! исцели Самого Себя; сделай и здесь, в Твоём отечестве, то, что, мы слышали, было в Капернауме». И сказал: истинно говорю вам: никакой пророк не принимается в своём отечестве. Поистине говорю вам: много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле; и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокажённых в Израиле при пророке Елисее; и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости. И, встав, выгнали Его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его; но Он, пройдя посреди них, удалился.

Толкование

Жители Назарета, родного города Иисуса, не смогли принять своего Земляка, хотя и хорошо знали Его. Увидеть истину им помешали предубеждение и самоуверенность. Когда Господь говорит в синагоге: «Ныне исполнилось слово Писания», Его слова вызывают смешанные чувства у слушателей: удивление и возмущение. Их реакция объясняется предубеждением. Они думали, что уже всё знают о Нём, ведь Он был сыном плотника, выросшим среди них; они не были готовы к тому, что знакомый человек может принести что-то новое и великое. Это показывает, что просто «знать» (быть знакомым с фактами) недостаточно. Истинная вера требует умения «узнавать» (открываться новому, принимать правду). Жители Назарета знали Иисуса как человека, но не смогли узнать в Нём Мессию. Вера – это не просто набор правил или формул, это живые отношения с Богом, Который постоянно хочет нас удивлять и делать счастливыми. Чтобы эти отношения развивались, нужна свобода от предвзятых идей и готовность к изменениям. Иисус объясняет, что язычники и чужие люди чаще принимали Его, ибо они были свободны от цепей предубеждений. У них не было «истории» с Иисусом, и они могли видеть в Нём то, что доступно их сердцам, а не предвзятым умам. Пусть каждый спросит себя: «Позволяю ли я Господу удивлять меня?». По сути, этот евангельский фрагмент призывает к тому, чтобы оставить свои предвзятые идеи о Боге и вере, и открыться для всегда новой, живой встречи с Ним.