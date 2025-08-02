Юбилей молодёжи: последние события

Ольга Сакун - Град Ватикан

В субботу пополудни участники Юбилея молодежи начали стекаться в место проведение его главных богослужений: молитвенного бдения и воскресной Святой Мессы.

Святейший Отец Лев XIV встретится с молодежью в субботу 2 августа и совершит Святую Мессу Юбилея молодежи в воскресенье 3 августа в районе Тор Вергата, где возвышается знаменитое архитектурное сооружение «Парус Калатравы»: почти 20 лет оно оставалось долгостроем, а теперь станет свидетелем грандиозной встречи, которая не может не напоминать еще одну – Всемирный день молодежи 2000 года, проходивший также в Тор Вергате. Всего в Юбилее молодежи в Риме участвуют около миллиона юношей и девушек из 146 стран.

Накануне Папа Лев XIV встретился на частной аудиенции с ведущими и артистами, которые помогут в проведении юбилейных мероприятий для молодежи. «Для меня, - сказал Папа, - участие в этой миссии – привилегия и благословение в моем служении как Епископа Рима и Папы, особенно если подумать о вере, энтузиазме и радости, которые мы разделим и которая наделяет голосом то, что у нас на сердце: прежде всего это желание найти счастье, радость, любовь, почувствовать веру вместе с дарами, которые преподнес нам Господь».

В субботу утром Святейший Отец узнал о смерти молодой восемнадцатилетней паломницы из Египта Паскаль Рафик, которая скончалась по дороге в Рим для участия в Юбилее молодежи. Папа сразу же связался с греко-мелькитским епископом Египта, Судана и Южного Судана и выразил духовную близость семье девушки и всей общине. Папа лично встретился с группой спутников молодой Паскаль, чтобы преподать духовное утешение юным паломникам, потрясенным трагедией.