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Pope Leo XIV celebrates the prayer vigil for the Jubilee of Youth
2025.08.02 Giovani russofoni da Russia Georgia ed Estonia
Vigil for the Jubilee of Youth in Tor Vergata, in Rome
Pope Leo XIV attends a vigil for the Jubilee of Youth in Tor Vergata, in Rome
Vigil for the Jubilee of Youth in Tor Vergata, in Rome
Pope Leo XIV celebrates the prayer vigil for the Jubilee of Youth
Vigil for the Jubilee of Youth in Tor Vergata, in Rome
Vigil for the Jubilee of Youth in Tor Vergata, in Rome
2025.08.02 Il Giubileo dei giovani a Tor Vergata
2025.08.02 Il Giubileo dei giovani a Tor Vergata
2025.07.29 Vela Tor Vergata Calatrava
Церковь

Юбилей молодёжи: последние события

Ольга Сакун - Град Ватикан

В субботу пополудни участники Юбилея молодежи начали стекаться в место проведение его главных богослужений: молитвенного бдения и воскресной Святой Мессы.

Святейший Отец Лев XIV встретится с молодежью в субботу 2 августа и совершит Святую Мессу Юбилея молодежи в воскресенье 3 августа в районе Тор Вергата, где возвышается знаменитое архитектурное сооружение «Парус Калатравы»: почти 20 лет оно оставалось долгостроем, а теперь станет свидетелем грандиозной встречи, которая не может не напоминать еще одну – Всемирный день молодежи 2000 года, проходивший также в Тор Вергате. Всего в Юбилее молодежи в Риме участвуют около миллиона юношей и девушек из 146 стран.

Накануне Папа Лев XIV встретился на частной аудиенции с ведущими и артистами, которые помогут в проведении юбилейных мероприятий для молодежи. «Для меня, - сказал Папа, - участие в этой миссии – привилегия и благословение в моем служении как Епископа Рима и Папы, особенно если подумать о вере, энтузиазме и радости, которые мы разделим и которая наделяет голосом то, что у нас на сердце: прежде всего это желание найти счастье, радость, любовь, почувствовать веру вместе с дарами, которые преподнес нам Господь».

В субботу утром Святейший Отец узнал о смерти молодой восемнадцатилетней паломницы из Египта Паскаль Рафик, которая скончалась по дороге в Рим для участия в Юбилее молодежи. Папа сразу же связался с греко-мелькитским епископом Египта, Судана и Южного Судана и выразил духовную близость семье девушки и всей общине. Папа лично встретился с группой спутников молодой Паскаль, чтобы преподать духовное утешение юным паломникам, потрясенным трагедией.

02 августа 2025, 14:49
Ангел Господень
Ангел Господень
Аудиенции Папы Римского
Аудиенции Папы Римского
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