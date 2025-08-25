Предстоятель УГКЦ: «Я благодарен всем христианам мира»

Верховный архиепископ Киевский и Галицкий Святослав Шевчук рассказал ватиканским СМИ о боли и надеждах украинского народа, который уже три с половиной года страдает от вторжения российской армии.

Блаженнейший Святослав побеседовал с ватиканскими СМИ в день 34-й годовщины независимости Украины от Советского Союза. Она была провозглашена 24 августа 1991 года актом украинского парламента и подтверждено народным референдумом при более 90 процентов голосов за. В этом поворотном событии решающую роль сыграла Украинская Грекокатолическая Церковь, находившаяся в подполье до 1989 года.

«Не только во времена подполья в советскую эпоху, но и раньше, даже когда еще не было государства как такового, для украинского народа Церковь служила единственной общественной структурой, которая его представляла, - пояснил глава УГКЦ. – Так было во время Конфедерации Речи Посполитой, затем в период Австрийской империи, Российской империи и потом – во время Второй Польской Республики. Часто Церковь была единственным голосом в защиту украинского народа: она была призвана играть роль, обычно принадлежащую государству, отстаивая права граждан. Грекокатолическая Церковь всегда поддерживала желание народа создать собственное государство, также и прежде всего для того, чтобы передать гражданскую ответственность, которую всегда возлагала на себя, настоящему правительству».

В 1990-е годы Церковь в полной мере выполняла функцию Mater et magistra, Матери и наставницы, формируя свой народ.

Уже три с половиной года продолжается война России против Украины, которая стала для Церкви важным уроком. «Мой предшественник Любомир Гузар говорил, что разделения в Украине не вызваны языковой, национальной или конфессиональной принадлежностью, разделения – они между теми, кто любит Украину и кто ее ненавидит. Это стало очевидным уже с самого начала войны, -рассказал далее Святослав Шевчук. – Сегодня украинцами чувствуют себя не только те, кто относится к украинской нации этнически, по культуре и языку, но и те, кто защищают независимую Украину: евреи, мусульмане разных национальностей, украинцы, русские, поляки, венгры, греки, все, кто живут в Украине сегодня, защищая отечество и формируя украинскую самобытность инклюзивным образом. Никогда здесь не говорят и не скажут – “Украина для украинцев”. Никто не нуждается в том, чтобы кто-то защищал права национальных или религиозных меньшинств Украины».

Глава УГКЦ отметил, что гуманитарное и социальное служение Церкви обращено ко всем, и в грекокатолическом приходе никогда не спросят нуждающегося, к какой Церкви или к какой национальности он принадлежит. Солидарность коренится в христианской идентичности, и она охватывает всех.

На вопрос о недавних международных усилиях по прекращению войны против Украины иерарх ответил: «Я знаю, что передаю мысль народа: есть большая надежда на то, что наконец международные усилия, в том числе на самом высоком уровне мирового лидерства, смогут остановить эту слепую и абсурдную войну. Говорят, что война бессмысленна, и это именно так. Для украинского народа защищаться сегодня означает по-настоящему вопрос жизни и смерти. Но когда к сугубо военной защите добавляются другие усилия, дипломатические, но также и экономические, растет способность сопротивляться и защищаться».

«Ко всем этим человеческим усилиям, в том числе на международном уровне, мы, христиане, всегда добавляем то, что является частью нашей христианской идентичности, - молитву и веру в Бога», - подчеркнул Блаженнейший Святослав. Он поблагодарил верующих Европы и всего мира за солидарность поместных Церквей: «Я благодарен всем христианам мира, всем людям доброй воли, проявляющим к нам уважение, солидарность, в том числе конкретным и очень осязаемым способом. Участвуя в разных гуманитарных проектах в поддержку Украины и ради будущего восстановления нашей страны. Мы признательны всем за молитву, потому что знаем, что молитва – по-настоящему невероятная сила, она поддерживает нашу жизнь и помогает жить в эти драматические моменты».

(Беседовала Светлана Духович)