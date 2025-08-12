Епископ Верт: от Падерборна до "Фаворской недели"

В Новосибирске завершились «Фаворские празднества», приуроченные к празднику Преображения Господня, годовщине освящения кафедрального собора и небесному титулу епархии.

В этом году неделя духовных событий стала особенно насыщенной: 9 августа поместная Церковь отметила золотой юбилей монашеской жизни своего ординария, а на следующий день, 10 августа, состоялась торжественная Месса по случаю 28-й годовщины освящения новосибирского собора. Богослужение возглавил апостольский нунций архиепископ Джованни Д’Аниелло в сослужении ординария Преображенской епархии в Новосибирске Иосифа Верта и вспомогательного епископа Штефана Липке. В эти же дни в соборе была открыта выставка, посвящённая Юбилею надежды 2025 года, на которой паломники могли узнать об истории юбилеев и связанных с ними индульгенциями.

О значении таких ежегодных духовных встреч для жизни епархии, о личных переживаниях своего юбилея богопосвящённой жизни и о том, как Преображенская епархия живёт духом Святого юбилейного года епископ Иосиф Верт рассказал в интервью Русской службе Радио Ватикана.

Интервью с ординарием Преображенской епархии в Новосибирске Иосифом Вертом

(Интервью с монсеньором Иосифом Вертом для Русской службы Радио Ватикана/Vatican News записала с. Татьяна Авдокушина).