Епископ Скомаровский: «Надежда на Бога никогда не подводит»

22 августа, в праздник Пресвятой Девы Марии Царицы, Церковь будет молиться и поститься, испрашивая благодати мира для народов, страдающих от войны. Это решение Папы Льва XIV особенно тронуло католиков латинского обряда в Украине, где война длится уже более трёх лет. В интервью ватиканским СМИ глава поместной епископской конференции, ординарий Луцкой епархии монсеньор Виталий Скомаровский выразил признательность Папе и поделился размышлениями о надежде в условиях войны.

Светлана Духович, Виктор Владимиров – Град Ватикан

Иерарх отметил, что внимание Епископа Рима стало для украинцев знаком утешения: «Очень важно, что Святейший Отец помнит о нас. Инициатива Вселенского архиерея – это призыв ко всей Церкви во всём мире и ко всем людям доброй воли. Это начинание обладает чрезвычайной силой и наполняет радостью, ведь мы – в памяти Святейшего Отца. Это ответ на евангельские слова о том, что молитва и пост действительно влияют на происходящее, на историю, и тому есть немало примеров. Безусловно, мы очень рады, ибо это намерение касается лично нас, касается прекращения войны в Украине. Святейший Отец сказал, что мир требует многих трудов и молитв, и мы рады объединиться в этом с другими людьми». Иерарх напомнил, что подобный день молитвы уже проводился 14 августа по инициативе Союза главных настоятельниц, и к нему присоединились как грекокатолики, так и католики латинского обряда.

Отвечая на вопрос о международных миротворческих усилиях, епископ Луцкий сказал: «Как верующие, мы каждый день убеждаемся в том, что вся наша надежда – на Господа, и она никогда не подводит». Бог действует через людей, причём даже трудности способны научить многому: «За время войны мы осознали, что надежда на одних лишь людей чревата большим разочарованием. Однако надежда на Бога никогда не посрамляет». Любые человеческие усилия на пути к миру заслуживают признательности, и верующие должны поддерживать молитвой тех, от кого зависит принятие решений.

24 августа Украина отметит очередную годовщину восстановления независимости. Воспоминания епископа возвращают к 1991 году: «Тогда это было великое счастье, ибо независимость обошлась почти без крови». Но годы войны изменили восприятие: «Независимость драгоценна, и теперь мы видим, как дорого приходится платить, чтобы быть независимыми. Думаю, происходят большие перемены: люди больше ценят свой народ, близких, защитников, родину и независимость. Возможно, осознание этой ценности стало ещё более глубоким. Война принесла с собой также опыт того, насколько нужно ценить мир. Мы всегда молились о мире, но не думаю, что мы должным образом осознавали, каким великим даром является жизнь без войны».

На следующий день после интервью епископу предстояло отпевание 45-летнего солдата, у которого осталась жена и трое детей. «Похороны военных – крайне тяжёлое время молитвы, – признался иерарх. – Однако люди, потерявшие близких, в этот момент чрезвычайно нуждаются в слове веры, в укреплении; через это слово Бог действует в их сердцах».

По словам иерарха, именно Слово Божье всегда приносит утешение: «Только оно укрепляет и всегда даёт надежду на то, что разлука не вечна, что мы обязательно встретим своих родных и близких. Надежду на то, что их жертва не напрасна, ибо это проявление любви к Родине и к народу».

В конце интервью монсеньор Скомаровский добавил: «Жизнь не заканчивается здесь, на земле, у нас есть жизнь вечная. Наше отпевание верующих людей, уже принявших вечную жизнь на земле, становится основой надежды на то, что они пребывают перед ликом Божьим и получили свою награду».