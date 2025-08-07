14 августа - Всемирный день поста и молитвы о мире

Международное объединение старших настоятельниц приглашает монашеские общины и всех верных принять участие во Всемирном дне поста и молитве о мире.

Ольга Сакун - Град Ватикан

День молитвы и поста пройдет 14 августа, в канун праздника Успения Пресвятой Богородицы. В информационном сообщении монахини пишут, что в центре молитвенных намерений будут Газа, Судан, Украина, Гаити, Демократическая Республика Конго, Сирия и Мьянма.

«Мы, женщины-миротворцы, живущие на окраинах мира и погруженные в страдания человечества, - заявляют монахини, - чувствуем настоятельную необходимость поднять голос, объединить сердца, молиться и действовать».

Объединение предлагает совершить три конкретных жеста: возносить совместную молитву и размышлять над Словом Божьим в свете войн и актуальных кризисов; просить о справедливости и примирении, побуждая гражданские и церковные власти встать на пути мира, разоружения и защиты прав человека; проявлять конкретную солидарность, помогая страждущим через сети гостеприимства и гуманитарной поддержки.

«Мы не можем ждать. Мир нужно строить, и строить вместе», - гласит воззвание старших настоятельниц, которое завершается словами: «Вместе с Марией, матерью надежды, монахини объединяются в молитве и свидетельстве».