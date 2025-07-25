Там, где Сердце Бога встречает сердце человека
В гостях у Русской службы Радио Ватикана побывала художница, имя которой уже знакомо нашим слушателям. Евгения Шадрина-Шестакова – автор монументальных работ, фотограф, педагог, человек редкой художественной интуиции. Совсем недавно в кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске был освящён её новый храмовый образ Святейшего Сердца Иисуса – икона, за которой стоят не только месяцы работы, поездки и молитвенное размышление, но и удивительная история встречи, Папского благословения и Божьего промысла.
Евгения, образ Святейшего Сердца Иисуса создавался не как реплика привычного канона, а как самостоятельное богословское размышление в красках. Как Вам удаётся соединять визуальную форму и духовный смысл?
Художественная составляющая – это моё авторство, но это нечто «мыслимое вдвоём». Конечно, сестра Татьяна (Авдокушина) направляла всё, что касается богословия, всё, что касается тех знаний, которых я не имею. Она направляла и составляла ту нить, по которой я могла вести визуальный образ. Вы абсолютно правы, такая картина, собственно, единственная, другой такой иконы нет. Мы сочетали образы, которые пока никто не соединял в одном пространстве. Поэтому хочется верить, что это будет началом какого-то нового размышления – соединения темы Святейшего Сердца Иисуса с разделёнными веками личностями и образами.
Этот образ размещён в особой части храма – он первым встречает входящих, находится напротив копии «Возвращения блудного сына» и недалеко от исповедальни. Он становится как бы внутренней рамкой к возвращению, к покаянию, к надежде…
Вы абсолютно правы. Эта икона встречает входящего в храм: то есть, когда он заходит, первое визуальное впечатление получает от этого произведения. Задача была приветствовать каждого, сопроводить, направить его дальше, туда, куда он идёт, то есть в храм. Она находится напротив копии фрагмента рембрандтовского холста «Блудного сына».
Так как это разнесено по разные стороны храма, они в принципе не спорят друг с другом. Что здесь важно? Часть, которую больше всего мы обсуждали с сестрой Татьяной. Что должно происходить с человеком, когда он видит это? Это должна быть как бы отдача сердца. Неважно, что с тобой происходит, как бы тебе ни было тяжело – любовь, свет от Сердца Иисуса принадлежит всем. Когда видишь этот свет, тебе становится легче. Ты чувствуешь, что тебя принимают именно на входе. Это приветствие и принятие. Сердце находится у каждого из нас, и нетрудно отдавать любовь. Мне хотелось, чтобы это ощущение было у зрителя обоюдным; понимание, что я тоже могу отдать свою любовь, частицу собственного сердца. Для меня это обмен, и сейчас, мне кажется, это самое ценное. Равновесие в том, чтобы не только брать. Я бы не согласилась на сотрудничество, если бы это противоречило каким-то моим внутренним ощущениям. Так как моё понимание здесь принималось, мне очень хочется, чтобы не только каждому стало легче, но чтобы это «выравнивание», обмен любовью снимал многую напряжённость.
На Вашей иконе Христос изображён в окружении двух святых женщин: созерцательной Маргариты Марии Алакок и деятельной Франциски Кабрини. Этот выбор отражает два полюса христианской жизни: молитву и миссию. Расскажите, как Вы искали визуальный язык для этих двух святых?
Как вы понимаете, между ними – целые века. Это волшебная часть сценария, когда две женщины, живущие в разных мирах, соединились и предстали перед нами, живущими в ещё более позднем времени. Эта удивительная глубина даёт возможность размышлять о каких-то вещах, которые от года не зависят. Кабрини меня приняла и проводила к этой картине. Сестра Татьяна и другие сёстры приняли меня, я посетила все места, которые здесь, в Италии, были началом для Кабрини – местом, которое являлось её основанием, откуда выросло это дерево. И, естественно, это музей Кабрини. Я собрала не только визуальные образы, но и благословение, то есть участие людей, которым Новосибирск представляется очень далёким. Желание, чтобы Кабрини оказалась именно в этом городе, двигало всем.
А Маргарита – это совершенно другое ощущение и, по сути, созерцание. Кабрини не столько говорила, сколько делала. А вербальное обозначение для меня – Маргарита. Это очень важно, потому что иначе бы не появилась Кабрини. Визуально, композиционно – это трёхфигурная композиция, и здесь очень простое решение. У меня были определённые осложнения с форматом, он достаточно узкий, и поэтому трёхфигурную композицию физически было трудно решить в свободном состоянии, в состоянии покоя. Мне кажется, всё получилось. Кабрини у меня приветствует и действует, стоит как полновесная фигура. У неё есть чемоданчик, саквояж. И пока этот саквояж не появился (мы его не планировали), не получалась и Кабрини. То есть, пока у неё не появились её же вещи, пока она не собралась в дорогу, всё равно требовались какие-то изменения – что-то для рук, что-то для глаз. Но появился саквояж – и все! Маргарита же гораздо более тонкая натура. Поэтому у нас с ней были очень нежные беседы. Её стоящая на коленях фигура обращена не к зрителю, а к сердцу. Кабрини смотрит на меня и, когда я прихожу в храм, она говорит: «Всё нормально, мы здесь», – у неё такой очень действенный ход. А вот Маргарита общается напрямую. Поэтому, мне кажется, создаётся возможность выбора для каждого человека.
Евгения, недавно Вы вернулись из Франции, страны, связанной с духовностью Сердца Иисуса: именно в Паре-ле-Моньяле святая Маргарита Мария Алакок удостоилась мистических видений. Какие впечатления и открытия Вы привезли с собой?
Я не «недавно» вернулась – мы прямо с поезда к вам! Прямо с автобуса, который проехал сквозь всю Италию от Лиона. Это замечательное место – Паре-ле-Моньяль. Маленький город, очень французский, очень контрастный к Риму, очень тонкий. Там даже растения все тонкие, олеандры, почти японские. Поэтому Рим сейчас встретил роскошью зелени, листьев, огромных, полновесных цветов. А там (в Паре-ле-Моньяль) были чудесные люди, огромное количество людей, больше 300 паломников. Храм, который нас принял, город, который принял: паломники для них не новость, город всегда принимает таких гостей, он очень комфортный, идеальный. Но самое важное – что я попала в ту самую часовню, где Маргарите и явилось Святейшее Сердце. Эта небольшая часовня, которая примыкает к монастырю, то самое пространство, где и произошло свидетельство, явление. Удивительно, что всё сохранилось спустя столько веков. Так что Кабрини была двигателем этого действия, а Маргарита – завершением и наградой уже по итогу. Можно сказать, она приняла нашу картину.
Спасибо, Евгения, за этот разговор. Ваш образ Святейшего Сердца Иисуса стал не только частью храма, но и частью большой духовной истории, частью Юбилея и молитвы Церкви. Желаем Вам новых свершений, новых путей и откровений – в творчестве, в вере и в служении красоте, которая всегда указывает на Истину.
На Истину! Спасибо вам всем.
(Беседовал Виктор Владимиров – Град Ватикан)