Там, где Сердце Бога встречает сердце человека

Известная художница Евгения Шадрина-Шестакова рассказала о работе над храмовым образом Святейшего Сердца Иисуса, недавно освящённым в кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске.

В гостях у Русской службы Радио Ватикана побывала художница, имя которой уже знакомо нашим слушателям. Евгения Шадрина-Шестакова – автор монументальных работ, фотограф, педагог, человек редкой художественной интуиции. Совсем недавно в кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске был освящён её новый храмовый образ Святейшего Сердца Иисуса – икона, за которой стоят не только месяцы работы, поездки и молитвенное размышление, но и удивительная история встречи, Папского благословения и Божьего промысла.

Интервью с Евгенией Шадриной-Шестаковой

Евгения, образ Святейшего Сердца Иисуса создавался не как реплика привычного канона, а как самостоятельное богословское размышление в красках. Как Вам удаётся соединять визуальную форму и духовный смысл?

Художественная составляющая – это моё авторство, но это нечто «мыслимое вдвоём». Конечно, сестра Татьяна (Авдокушина) направляла всё, что касается богословия, всё, что касается тех знаний, которых я не имею. Она направляла и составляла ту нить, по которой я могла вести визуальный образ. Вы абсолютно правы, такая картина, собственно, единственная, другой такой иконы нет. Мы сочетали образы, которые пока никто не соединял в одном пространстве. Поэтому хочется верить, что это будет началом какого-то нового размышления – соединения темы Святейшего Сердца Иисуса с разделёнными веками личностями и образами.

Евгения Шадрина-Шестакова и с. Татьяна Авдокушина (в центре) на фоне образа Святейшего Сердца Иисуса 1 июня 2025 г. (@ ТВ Кана - Владимир Дубровский)

Этот образ размещён в особой части храма – он первым встречает входящих, находится напротив копии «Возвращения блудного сына» и недалеко от исповедальни. Он становится как бы внутренней рамкой к возвращению, к покаянию, к надежде…

Вы абсолютно правы. Эта икона встречает входящего в храм: то есть, когда он заходит, первое визуальное впечатление получает от этого произведения. Задача была приветствовать каждого, сопроводить, направить его дальше, туда, куда он идёт, то есть в храм. Она находится напротив копии фрагмента рембрандтовского холста «Блудного сына».

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Так как это разнесено по разные стороны храма, они в принципе не спорят друг с другом. Что здесь важно? Часть, которую больше всего мы обсуждали с сестрой Татьяной. Что должно происходить с человеком, когда он видит это? Это должна быть как бы отдача сердца. Неважно, что с тобой происходит, как бы тебе ни было тяжело – любовь, свет от Сердца Иисуса принадлежит всем. Когда видишь этот свет, тебе становится легче. Ты чувствуешь, что тебя принимают именно на входе. Это приветствие и принятие. Сердце находится у каждого из нас, и нетрудно отдавать любовь. Мне хотелось, чтобы это ощущение было у зрителя обоюдным; понимание, что я тоже могу отдать свою любовь, частицу собственного сердца. Для меня это обмен, и сейчас, мне кажется, это самое ценное. Равновесие в том, чтобы не только брать. Я бы не согласилась на сотрудничество, если бы это противоречило каким-то моим внутренним ощущениям. Так как моё понимание здесь принималось, мне очень хочется, чтобы не только каждому стало легче, но чтобы это «выравнивание», обмен любовью снимал многую напряжённость.

Евгения Шадрина-Шестакова на Радио Ватикана 24 июля 2025 г.

На Вашей иконе Христос изображён в окружении двух святых женщин: созерцательной Маргариты Марии Алакок и деятельной Франциски Кабрини. Этот выбор отражает два полюса христианской жизни: молитву и миссию. Расскажите, как Вы искали визуальный язык для этих двух святых?

Как вы понимаете, между ними – целые века. Это волшебная часть сценария, когда две женщины, живущие в разных мирах, соединились и предстали перед нами, живущими в ещё более позднем времени. Эта удивительная глубина даёт возможность размышлять о каких-то вещах, которые от года не зависят. Кабрини меня приняла и проводила к этой картине. Сестра Татьяна и другие сёстры приняли меня, я посетила все места, которые здесь, в Италии, были началом для Кабрини – местом, которое являлось её основанием, откуда выросло это дерево. И, естественно, это музей Кабрини. Я собрала не только визуальные образы, но и благословение, то есть участие людей, которым Новосибирск представляется очень далёким. Желание, чтобы Кабрини оказалась именно в этом городе, двигало всем.

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А Маргарита – это совершенно другое ощущение и, по сути, созерцание. Кабрини не столько говорила, сколько делала. А вербальное обозначение для меня – Маргарита. Это очень важно, потому что иначе бы не появилась Кабрини. Визуально, композиционно – это трёхфигурная композиция, и здесь очень простое решение. У меня были определённые осложнения с форматом, он достаточно узкий, и поэтому трёхфигурную композицию физически было трудно решить в свободном состоянии, в состоянии покоя. Мне кажется, всё получилось. Кабрини у меня приветствует и действует, стоит как полновесная фигура. У неё есть чемоданчик, саквояж. И пока этот саквояж не появился (мы его не планировали), не получалась и Кабрини. То есть, пока у неё не появились её же вещи, пока она не собралась в дорогу, всё равно требовались какие-то изменения – что-то для рук, что-то для глаз. Но появился саквояж – и все! Маргарита же гораздо более тонкая натура. Поэтому у нас с ней были очень нежные беседы. Её стоящая на коленях фигура обращена не к зрителю, а к сердцу. Кабрини смотрит на меня и, когда я прихожу в храм, она говорит: «Всё нормально, мы здесь», – у неё такой очень действенный ход. А вот Маргарита общается напрямую. Поэтому, мне кажется, создаётся возможность выбора для каждого человека.

Евгения Шадрина-Шестакова и с. Татьяна Авдокушина на Радио Ватикана

Евгения, недавно Вы вернулись из Франции, страны, связанной с духовностью Сердца Иисуса: именно в Паре-ле-Моньяле святая Маргарита Мария Алакок удостоилась мистических видений. Какие впечатления и открытия Вы привезли с собой?

Я не «недавно» вернулась – мы прямо с поезда к вам! Прямо с автобуса, который проехал сквозь всю Италию от Лиона. Это замечательное место – Паре-ле-Моньяль. Маленький город, очень французский, очень контрастный к Риму, очень тонкий. Там даже растения все тонкие, олеандры, почти японские. Поэтому Рим сейчас встретил роскошью зелени, листьев, огромных, полновесных цветов. А там (в Паре-ле-Моньяль) были чудесные люди, огромное количество людей, больше 300 паломников. Храм, который нас принял, город, который принял: паломники для них не новость, город всегда принимает таких гостей, он очень комфортный, идеальный. Но самое важное – что я попала в ту самую часовню, где Маргарите и явилось Святейшее Сердце. Эта небольшая часовня, которая примыкает к монастырю, то самое пространство, где и произошло свидетельство, явление. Удивительно, что всё сохранилось спустя столько веков. Так что Кабрини была двигателем этого действия, а Маргарита – завершением и наградой уже по итогу. Можно сказать, она приняла нашу картину.

Евгения Шадрина-Шестакова в кафедральном соборе Новосибирска 1 июня 2025 г. (@ ТВ Кана - Владимир Дубровский)

Спасибо, Евгения, за этот разговор. Ваш образ Святейшего Сердца Иисуса стал не только частью храма, но и частью большой духовной истории, частью Юбилея и молитвы Церкви. Желаем Вам новых свершений, новых путей и откровений – в творчестве, в вере и в служении красоте, которая всегда указывает на Истину.

На Истину! Спасибо вам всем.

(Беседовал Виктор Владимиров – Град Ватикан)