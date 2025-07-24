Пути Господни через штрафную зону

Сестра Моника из монастыря Святой Бригитты в Вадстене (Швеция) рассказала о необычном пути, который привёл ее в орден.

Марио Гальгано, Ольга Сакун - Град Ватикан

Моника родилась в Германии. Сегодня ей семьдесят лет, и более сорока из них она живет в Швеции в общине из восьми сестер; некоторые из них также прибыли из других стран – Германии, Финляндии и Нидерландов.

Сегодня структура и состав монашеской общины совсем не такие, как было прежде: например, одна из послушниц старше самой сестры Моники. Сегодня, поясняет она, монастырь – это уже не место для молодых студенток, но пространство для женщин, которые нередко ищут «вторую фазу» в своей жизни. Состав общины также изменился: впервые в ее истории шведки находятся в большинстве.

У Ордена Святой Бригитты необычная история. Он был основан святой Бригиттой Шведской в XIV столетии, но в Швеции этот орден не был признан. Основывать монастыри было запрещено вплоть до 1957 года, рассказала монахиня. Перед тем же, как решением правительства монашеская жизнь в стране стала возможной, обитель в Вадстене была официально зарегистрирована как дом престарелых.

Жизнь бригитток зиждется на трех элементах: это Правило святого Августина, Устав святой Бригитты и проистекающие из них позднейшие обновления. По словам сестры Моники, большое значение для монахинь имеет воспоминание страданий Христа, в то время как ежедневная молитва следует богородичной перспективе. Сестры созерцают жизнь Иисуса Христа глазами Девы Марии. Одной из целью святой Бригитты Шведской было основание такого монастыря, где могли бы проживать как монахи, так и монахини. В прошлом так и было: хотя мужская и женская ветви монастыря были разделены, духовно они подвизались вместе. Об этом свидетельствует сама архитектура храма, где они молились: разные хоры в одном здании церкви.

Еще один аспект жизни бригитток – служение ближнему: они выслушивают, молятся, беседуют с людьми. Радость – также отличительная черта духовности сестер святой Бригитты: каждую работу они выполняют с удовольствием, будь то уборка санузлов или упаковка банок с вареньем.

Но каким образом сестра Моника оказалась в Швеции? Пути Господни поистине неисповедимы: это произошло благодаря футболу. Во время Чемпионата мира 1974 года девушка буквально влюбилась во вратаря шведской сборной Ронни Хельстрёма, увидев его по телевизору. Интерес Моники к Швеции возрастал и по мере того, как она изучала историю северных регионов. Благодаря университетскому другу родителей, который был епископом в Швеции, девушка отправилась в Вадстену изучать шведский язык. Здесь она встретила молодых католиков, которые делились с ней своей верой и вернули ей ее собственную. Вступление в монашескую общину было плодом внутреннего созревания. Сама Моника говорит, что этот момент настал потому, что она «позавидовала» одной женщине, ставшей монахиней, и решила поступить так же.

Много лет спустя, на серебряный юбилей ее монашества, сестры сделали ей потрясающий сюрприз: они пригласили Ронни Хелльстрёма, человека, который в своё время «привел» ее в Швецию. Ронни действительно приехал, а священник во время Мессы сказал: «Порой призвание проходит через штрафную зону». Хелльстрём продолжал поддерживать связь с монастырем, а когда тяжело заболел, то завещал похоронить себя в Вадстене. Теперь его могила находится рядом с монастырем.

Католическая Церковь в Швеции воспринимается сегодня не так, как прежде: многие католики проявляют себя в культуре и науке, заслуживают уважение своими поступками. Эффективной оказалась пастырская работа католиков в пенитенциарной системе. Сестра Моника отмечает в особенности проект «Монастырь в тюремных стенах», который заключается в духовном сопровождении бывших заключенных для их реинтеграции в обществе.

Рассказ монахини свидетельствует о том, насколько пути Господни могут быть разнообразны, и иногда они проходят даже через футбольное поле.