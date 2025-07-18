Солидарность с жертвами атаки в Газе и осуждение насилия

Солидарность с пострадавшими от воздушной атаки в Газе прихожанами католической общины Святого Семейства выразили итальянские и европейские епископы.

В послании за подписью президиума Итальянской епископской конференции говорится о близости к тем, кто страдает, и к раненным в результате обстрела, в числе которых отец-настоятель Габриеле Романелли. «Твердо осуждая насилие, продолжающее сеять смерть среди населения сектора Газа, который подвергается тяжкому испытанию многомесячной войной, мы обращаемся в призывом к вовлеченным сторонам и к международному сообществу, дабы умолкло оружие и начались переговоры, единственный возможный путь к достижению мира», - говорится в послании. Итальянские епископы выражают признательность президенту Союза еврейских общин Италии Ноеми Ди Сеньи за ее послание солидарности и всем, кто в этот сложный момент выражает сочувствие католической общине.

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Глубокое волнение и обеспокоенность в связи с произошедшим выразил со своей стороны монсеньор Мариано Крочата, президент Комиссии епископских конференций Евросоюза (СОМЕСЕ). Иерарх узнал об атаке на единственный католический приход Газы, находясь с трехдневным визитом на Украине, жестоко страдающей от российской агрессии. «Подобные действия, - заявил иерарх, - еще раз заставляют почувствовать боль из-за роста насилия и побуждают с силой возобновить наше твердое неприятие всякой форме войны и вооруженного конфликта». Монсеньор Крочата отметил, что, в каком бы контексте ни происходила война, она всегда является поражением для человечества и раной для достоинства каждого человека. «Мое краткое послание, - добавил Крочата, - рождается из сердца поездки, проведенной рядом с народом, который уже несколько лет несёт бремя войны. Это еще одна причина, чтобы с еще большей убежденностью присоединиться к крику тех, кто просит мира и уважения к каждой человеческой жизни, где бы она ни находилась». Прелат добавил: «Из Украины, где мы видим зло и абсурдность войны и ее чудовищные последствия, я хочу от всего сердца адресовать послание близости и солидарности христианской общине в Газе, подняв свой голос ради прекращения войны и уважения палестинского народа».

«Израильская стратегия не пожалела даже латинский приход Святого Семейства, - говорится в сообщении Римского викариата. – Призывая дар мира на эту многострадальную землю и продолжая требовать освобождения заложников, Римская епархия объединяется в молитве о жертвах, выражает солидарность их семьям и взывает об обращении палачей. После 600 дней войны и более 60 тысяч убитых палестинцев международное сообщество обязано предпринять все дипломатические меры для прекращения этого абсурдного и гнусного кровопролития», - подчеркивается в коммюнике Римского викариата.