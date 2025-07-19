Почему Карло Акутис будет причислен к лику святых

Консультант-богослов из Департамента прославления святых иезуит Артуро Эльберти пояснил, почему Папа Франциск настаивал на канонизации Карло Акутиса несмотря на противоречивые мнения, высказанные по этому вопросу.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Блаженный Карло Акутис будет причислен к лику святых 7 сентября этого года.

Эльберти рассказывает, как в начале 2006 года он посетил иезуитский колледж имени Льва XIII в Милане – общеобразовательное учреждение, опекаемое Обществом Иисусовым. Там он впервые встретил Карло Акутиса, на которого ему указал духовник коллегии, пояснив, что речь идет о «юноше глубоко духовном и жизнерадостном». Вместе с молодым студентом информатики Карло занимался веб-сайтом своего прихода и в то же время спроектировал новый интернет-сайт для волонтерского сообщества колледжа. Все лето 2006 года подросток создавал клипы для общенационального конкурса волонтеров. Кроме того, он сделал интернет-страницу Папской академии Сultorum Martyrum. Но, безусловно, не это было главным, что выделяло мальчика среди сверстников: его «особенностью» было то, что с ранних лет он открыл для себя Иисуса Христа, к Которому питал все более глубокую любовь. Встреча с Господом изменила его жизнь с самого детства. Карло нашел в Нем Друга, Учителя, Спасителя, мотивацию для всей своей жизни. Без этих ежедневных отношений с Иисусом Христом невозможно понять юношу, чья жизнь в целом была очень похожа на жизнь его друзей, – любивших Карло за приветливость и веселый нрав.

Благодаря духовному руководству Карло строит свою жизнь на двух основаниях: Евхаристии и Пресвятой Богородице.

Его жизнь была всецело «евхаристической»: он не просто любил Тело и Кровь Христовы и поклонялся Пресвятым Дарам, но осознавал их жертвенный аспект, который всецело принял во время своей последней болезни. Карло принимал участие в Святой Мессе ежедневно и много времени посвящал безмолвной молитве перед дарохранительницей. Он сам говорил, что от евхаристической тайны учится безграничной любви Господа к каждому человеку.

Еще одним крепким основанием недолгой святой жизни Карло Акутиса была Пресвятая Дева. Ей он неоднократно вверял всю свою жизнь. Каждый день он молился Святым Розарием и распространял почитание Богородицы среди знакомых.

В первых числах октября 2006 года Карло заболел. Сначала его недуг приняли за обычный грипп, но вскоре у него была диагностирована тяжелейшая форма лейкемии – М3, которая считается наиболее агрессивной и неизлечимой формой лейкемии. Мальчика госпитализировали. Он сохранял спокойствие и радостное настроение до самого конца, даже в моменты боли: Карло был уверен в скорой встрече с Богом и своим поведением и словами ободрял и назидал тех, кто был с ним рядом. Перед кончиной Карло принял Таинство Елеосвящения и последнее Причастие. Карло завершил земной путь утром 12 октября 2006 года, во возрасте всего 15 лет.

Процесс прославления этого подростка вызвал большой интерес и большие ожидания. Не было недостатка и в противоречивых суждениях о его святости, основанных на искаженном понимании личности Карло Акутиса. Продвигая канонизацию отрока, Папа Франциск не собирался возносить к почестям алтаря богослова или Учителя Церкви: он пожелал показать, что и сегодня молодые христиане могут жить по Евангелию последовательно и безоговорочно, сохраняя узы с Пресвятым Таинством и живые отношения с Господом.

Блаженный Карло Акутис не просто посещал Мессу и поклонялся Пресвятому Таинству: он умел черпать из этого силу для свидетельства Евангелия, которое было центром его существования. Очевидцы подчеркивают основные аспекты его веры: это любовь к Евхаристии, приобщение к Таинствам, любовь к Деве Марихми, верность католической доктрине. Подобно Карлу, многие другие молодые люди были предложены для почитания всему народу Божьему: среди них и Пьерджорджо Фрассати, - он также не был богословом, но находил в Евхаристии и в Пресвятой Богородице источник силы для свидетельства своей веры. Пьерджорджо Фрассати будет канонизирован вместе с Карло Акутисом 7 сентября 2025 года.