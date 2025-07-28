Папа: трагедия в ДРК побуждает прилагать еще больше усилий ради целостного развития

Церковь Блаженной Ануарите в селении Команда провинции Итури, Демократическая Республика Конго, 27 июля подверглась нападению со стороны Альянса демократических сил: убиты более 40 человек.

Ольга Сакун - Град Ватикан

В телеграмме, адресованной президенту епископата ДРК монсеньору Мутебе Мугалу, за подписью госсекретаря Ватикана кардинала Паролина, Папа Лев XIV выражает «тревогу» и «глубокую боль» в связи с нападением на католический храм, в результате которого погибло множество верных, собравшихся на богослужение. Папа присоединяется к трауру семей и всей христианской общины, заверяя в своей молитвенной близости.

«Эта трагедия, - говорится в телеграмме, - побуждает нас к еще большим усилиям ради целостного человеческого развития многострадального народа этого региона».