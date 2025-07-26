Литургические чтения: 31 ИЮЛЯ. Св. Игнатий Лойола, пресвитер

«Образы земледельца, рыбака и купца – пример того, что происходит в Царстве Небесном, которое проявляется в повседневных делах, требующих занятия чёткой позиции. Вот почему так важно уметь различать: главный выбор может возникнуть из обстоятельств, которые на первый взгляд кажутся второстепенными» (Папа Франциск, Общая аудиенция 31.08.2022).

Святой Игнатий Лойола (1491-1556) оставил глубокий след как в истории, так и в духовной памяти Церкви. Родившийся в знатной семье в Стране Басков, он с юности стремился к славе рыцаря на службе испанской короны. Его жизнь до 26 лет, как он сам позже напишет, «была предана суете мира сего» - стремлению к почестям и власти. В битве при Памплоне 20 мая 1521 года пушечное ядро тяжело ранило его в ноги. После долгого лечения он снова начал ходить, но у него сохранилась деформация ноги, мешавшая носить сапог. Он решился на операцию – болезненное вмешательство, потому что в те времена еще не было анестезии. В физической немощи началось его духовное перерождение. Во время выздоровления, желая найти утешение в повестях о рыцарских подвигах, Игнатий смог найти лишь две книги, но совсем другие – «Жизнь Христа» и «Золотую легенду». Это стало точкой отсчёта глубоких внутренних перемен. Очарованный примером святых, он отправился в аббатство Монтсеррат, где исповедовался за всю прошлую жизнь и дал обет вечного целомудрия, отказавшись от мирских почестей. После глубокого обращения к Богу он удалился в Манресу, где провёл более года в молитве, покаянии и суровой аскезе. Это время было не только наполнено духовными утешениями, но и сопровождалось тяжкими внутренними страданиями; его терзали сомнения и искушения. В 1522 году, в момент раздумья у реки Кардонер, Игнатий пережил внутреннее озарение. Он сам описал это как просветление разума: «Глаза духа начали открываться», но без мистического видения, а с ясным пониманием духовных и научных истин, казавшихся совершенно новыми. Вдохновлённый этим опытом, он начал систематизировать свои размышления и составил «Духовные упражнения», направленных на очищение души и постижение Божьей воли. Позже, 27 сентября 1540 года, его монашеский проект Общество Иисусово был официально одобрен Папской буллой. Иезуиты, как стали называть членов ордена, наряду с обетами нестяжания, целомудрия и послушания дают клятву абсолютной преданности Папе Римскому, выражая готовность благовествовать в любых уголках мира. Святой Игнатий Лойола скончался 31 июля 1556 года в Риме.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Исх 40,16-21.34-38

В те дни: И сделал Моисей всё; как повелел ему Господь, так и сделал. В первый месяц второго года, в первый день месяца поставлена скиния. И поставил Моисей скинию, положил подножия её, поставил брусья её, положил шесты и поставил столбы её, распростёр покров над скиниею, и положил покрышку поверх сего покрова, как повелел Господь Моисею. И взял и положил откровение в ковчег, и вложил шесты в кольца ковчега, и положил крышку на ковчег сверху. И внёс ковчег в скинию, и повесил завесу, и закрыл ковчег откровения, как повелел Господь Моисею. И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло её облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во всё путешествие своё. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скиниею днём, и огонь был ночью в ней пред глазами всего дома Израилева во всё путешествие их.

Толкование

Скиния собрания и облако – это знаки присутствия Бога среди избранного народа. В скинии Моисей беседует с Богом, а облако ведёт израильтян в их скитаниях по пустыне. И всё же, несмотря на это любящее и постоянное присутствие Бога, сколько же неверности и жестокосердия со стороны израильтян! Суть в том, что недостаточно иметь Бога рядом, если мы не прилагаем личных усилий, чтобы Его слово пребывало в нас. Вспомним апостолов: их присутствие рядом с Учителем не было для них гарантией верности и святости. Кто-то отрёкся от Него, а кто-то даже предал. Нужно быть внимательными, чтобы видеть в непрестанном Божьем присутствии вечную новизну, которая обновляет и наполняет радостью.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 13,47-53

В то время: Иисус сказал народу: Ещё подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века: изыдут Ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус: поняли ли вы всё это? Они говорят Ему: так, Господи! Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. И, когда окончил Иисус притчи сии, пошёл оттуда.

Толкование

Образ рыбака применим к каждому из нас. В течение дня мы слышим и видим многое, хорошее и плохое, красивое и некрасивое; мы складываем все это в хранилище своего сердца. Вечером мы вспоминаем все, что слышали и видели, в свете воскресшего Иисуса, и проводим «сортировку»: искушения, злые наития, неправильные советы, скверные мысли мы отбрасываем во имя Иисуса. Это несъедобная рыба, которую нельзя класть в корзину. Все доброе, что дошло до наших ушей, – вдохновение святости, хорошие примеры, назидательные мысли, – мы принимаем и бережно храним. Поступая так, мы строим внутри себя прекрасную обитель, куда не стыдно пригласить Господа; если же мы принимаем ложные видения и учения, если не избегаем душевной грязи и скверны, то в конце концов окажемся одни в пустыне. Давайте задумаемся о том, насколько ценны для Бога наша воля и свобода: Он не принуждает нас, но привлекает к Себе узами любви, чтобы мы могли выбрать добро и обрести гражданство в Царстве Небесном.