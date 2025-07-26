Литургические чтения: 30 ИЮЛЯ. Среда XVII рядовой недели

«Поиск – это необходимое условие для обретения Царства Божия. Сердце должно гореть желанием достичь этого драгоценного блага, которое становится реальным в лице Иисуса. Именно Он – сокровище скрытое, драгоценная жемчужина. Он – фундаментальное открытие, способное решительно изменить нашу жизнь, наполнив её смыслом» (Папа Франциск, Angelus 30.12.2017).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Исх 34,29-35

Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами оттого, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот, лицо его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними. После сего приблизились к нему все сыны Израилевы, и он заповедал им всё, что говорил ему Господь на горе Синае. И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лицо своё покрывало. Когда же входил Моисей пред лицо Господа, чтобы говорить с Ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил; а выйдя пересказывал сынам Израилевым всё, что заповедано было. И видели сыны Израилевы, что сияет лицо Моисеево, и Моисей опять полагал покрывало на лицо своё, доколе не входил говорить с Ним.

Толкование

Опыт общения с Богом настолько захватывающий, что Моисей носит на своём лице следы сияния святости Всевышнего. Это именно так: тот, кто живёт в отношениях дружбы и любви с Богом, не может оставаться равнодушным. Чем больше христианин уповает и надеется на Бога, чем больше открывается Его любви и промыслу, тем больше Бог наполняет его Своим благим присутствием. Что-то в его существе говорит окружающим о том, что он был тронут вселяющей благоговейный трепет красотой Бога, и этот опыт глубоко, неизгладимо запечатлевается в нём. Нет нужды в лишних словах или речах, – мы становимся свидетелями, ибо сама наша личность возвещает другим о Боге. Чем больше мы наполняемся Богом, тем меньше требуется аргументированного многословия, чтобы свидетельствовать ближним о Его любви. Речь идёт лишь о том, чтобы Господь мог свободно обитать в нас, укрепляя достоверность нашего христианского свидетельства.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 13,44-46

В то время: Иисус сказал народу: Подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нём идёт, и продаёт всё, что имеет, и покупает поле то. Ещё: подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошёл и продал всё, что имел, и купил её.

Толкование

Одно из самых глубоких желаний человеческого сердца – внезапное изменение к лучшему; удача, которая могла бы в одночасье изменить социальное и экономическое положение. Так многие проводят жизнь в ожидании чего-то, что никогда не произойдёт, и теряют лучшие годы жизни. Многие не знают, что возможность всей их жизни уже присутствует, и нужно лишь воспользоваться ею: поэтому Господь Иисус говорит, что Царство Небесное подобно драгоценной жемчужине, ценность которой может окончательно изменить жизнь того, кто её находит. К счастью, эта уникальная возможность дарована не только избранным. Каждый может её получить при желании, и тогда его жизнь полностью преобразится.