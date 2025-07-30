Литургические чтения: 3 АВГУСТА. XVIII рядовое воскресенье

«Глупец в Библии – тот, кто не хочет осознать очевидного: ничто не длится вечно, но всё проходит, – и юность, и физическая сила, и удобства, и властные роли. Ставить свою жизнь в зависимость от столь преходящих вещей, - это, таким образом, глупость. Человек же, который уповает на Господа, не боится жизненных невзгод, даже неизбежности смерти: такой человек, подобно святым, приобрёл “мудрое сердце”» (Бенедикт XVI, Angelus 01.08.2010).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Екк (Qoh) 1,2;2,21-23

Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, – всё суета! Потому что иной человек трудится мудро, с знанием и успехом, и должен отдать всё человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его. И это – суета и зло великое! Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его – скорби, и его труды – беспокойство; даже и ночью сердце его не знает покоя. И это – суета!

Толкование

Есть большая разница между пессимизмом и реализмом. Книга Екклесиаста, которая на первый взгляд кажется самой пессимистичной книгой во всей Библии, на самом деле является самым конкретным выражением реализма, необходимого в жизни. Ничто в мире не в силах дать человеку длительного покоя и счастья. Всё проходит, даже то, что кажется бесконечным. Таким образом, реализм означает прежде всего мудрость, и она подразумевает способность делать что-то бескорыстно, не ожидая ничего взамен, со спокойным осознанием того, что после нас придут другие, которые насладятся плодами наших трудов. Этот закон Бог вписал в сердце.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Кол 3,1-5.9-11

Братья: Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, не говорите лжи друг другу, совлёкшись ветхого человека с делами его и облёкшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но всё и во всём Христос.

Толкование

Чтобы быть истинными учениками Иисуса, нужно научиться воплощать Его послание в своей жизни. Однако для этого необходимо принимать смелые решения, которые порой могут дорого нам обойтись. Именно на это указывает святой апостол Павел, используя выражение, которое на первый взгляд может нас устрашить: «умертвить земные члены». Когда мы внимательно читаем текст, то понимаем, что дела, перечисленные апостолом, сами по себе уже несут смерть. Мы настолько привыкли жить с этими реалиями, что не осознаём факта: избавившись от них, мы стали бы намного свободнее и счастливее. Не следует бояться освободиться от любой формы идолопоклонства, живущего в нашем сердце.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 12,13-21

В то время: Некто из народа сказал Иисусу: Учитель! скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Он же сказал человеку тому: кто поставил Меня судить или делить вас? При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания; ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: «что мне делать? некуда мне собрать плодов моих». И сказал: «вот что сделаю: сломаю житницы мои, и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро моё. И скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.

Толкование

В этом евангельском отрывке Господь отвечает собеседнику, желая растолковать Своим современникам и всем нам, что вечное находится и в повседневных реалиях. Горе, если бы мы захотели использовать Всевышнего в собственных корыстных интересах. Именно это скрывается за просьбой человека, который просит Иисуса вмешаться, чтобы установить справедливость между ним и его братом в вопросе раздела наследства. Деньги, даже честно заработанные, могут пробудить долго спавшие желания; однажды пробудившись, они могут радикально сделать сердце жестоким и бескомпромиссным по отношению к другим. Чтобы избежать подобной ловушки, всегда соблюдай дистанцию между твоим сердцем и накоплениями, делись ими с другими, используй их во благо, бодрствуй над собой: выбраться из «золотого» капкана крайне тяжело.