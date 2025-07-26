Литургические чтения: 29 ИЮЛЯ. Св. Марфа, Мария и Лазарь

«Воскрешение Лазаря – это также символ возрождения, которое свершается в верующем через Таинство Крещения, через полное погружение в пасхальную тайну Христа. Деянием и силой Святого Духа христианин идет по жизни как новое творение, и его цель и предназначение – жизнь» (Франциск, Angelus 29.03.2020).

«Иисус любил Марфу и сестру ее и Лазаря», – пишет евангелист Иоанн (Ин 11,5). Эти две сестры и их брат, жившие в Вифании, полностью приняли послание Христа и сотрудничали в Его миссии, используя имевшиеся у них средства. Из Евангелия от Луки и Иоанна мы узнаём, что у них были разные характеры, но все они были рады принимать Господа в своем доме. Между ними и Иисусом была глубокая дружба. Известный итальянский проповедник о. Луиджи Мария Эпикоко подчёркивает: «Христианство, которое порой сегодня мы встречаем как нечто слишком индивидуальное, – это вовсе не христианство Иисуса Христа. Господь ведь учит нас: чтобы понять Благую весть, необходимы отношения с другими. Дружба никогда не была просто заполнением пробелов в жизни Иисуса, но основным алфавитом для понимания Его послания. Если мы вспомним, что даже в Гефсимании Христос нуждался в друзьях, мы поймём, что наше желание справляться с жизнью в одиночку – это крайняя самонадеянность».

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 1 Ин 4,7-16

Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога; и всякий любящий рождён от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога; потому что Бог есть любовь. Любовь Божия нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас. Что мы пребываем в Нём и Он в нас, узнаём из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в неё. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём.

Толкование

Первое знакомство с Богом может происходить через разум. Действительно, взирая на окружающий мир глазами интеллекта, можно понять, что Бог существует. Однако этого недостаточно, ибо Господь познаётся лишь через личную встречу, поэтому одного разума далеко не достаточно. В своём послании св. Иоанн ясно говорит, что Бог есть любовь. Только путём любви можно познать Бога, возлюбив тех, кто Он провиденциально поставил рядом с нами. Это и есть глубинное наставление двух заповедей: важнейшей – любить Бога, потому что Он есть любовь; второй – любить ближнего. Чтобы прийти к первой, мы должны подняться по ступеням второй: через любовь к ближнему мы приходим к познанию Бога, Который есть любовь. Сам Христос подал нам пример настоящей, идеальной любви. В Нём мы можем созерцать бесконечную, безусловную, милосердную любовь Божью. Исполняя Его наставления, мы шаг за шагом приходим к вселенной любви Божьей, к познанию Бога.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 10,38-42

В то время: Пришёл Иисус в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой. У неё была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении, и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё.

Толкование

Этот отрывок из Евангелия от св. Луки описывает пребывание Господа в доме Лазаря и его сестер. Две сестры по-разному принимают Иисуса. Марфа тут же принимается за дело, чтобы приготовить хорошее угощение, сделать обстановку гостеприимной и достойной принять Иисуса. Этими нежными заботами Марфа хочет показать всю свою любовь к Господу. Мария же, напротив, занята лишь тем, чтобы принять слово Иисуса. Эти два подхода не должны противопоставляться; напротив, их вполне можно объединить в единое требование для участника Святой Мессы. Чтобы достойно принять Иисуса на Евхаристическом пире, мы должны вначале очистить свое сердце. Поэтому, когда необходимо, требуется Таинство Исповеди, и в этом мы подражаем Марфе. Важно укреплять духовное, сокровенное единение с Иисусом, тщательно внимая Его спасительному слову: так мы подражаем Марии, и это – та самая «благая часть», которая не отнимется у нас.