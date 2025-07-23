Литургические чтения: 28 ИЮЛЯ. Понедельник XVII рядовой недели

«В разговоре о Боге, в деле евангелизации, под водительством Святого Духа, необходимо вернуться к простоте, к сути благовестия: к Благой Вести о Боге реальном и конкретном, заботящемся о нас; о Боге-Любви, Который приближается к нам в Иисусе Христе до самой Крестной смерти. В Своем воскресении Он дарует нам надежду и открывает жизнь, не имеющую конца, жизнь истинную» (Бенедикт XVI, Общая аудиенция, 28.10.2012).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Исх 32,15-24.30-34

В те дни: Сошёл Моисей с горы; в руке его были две скрижали откровения каменные, на которых написано было с обеих сторон: и на той и на другой стороне написано было. Скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божии. И услышал Иисус голос народа шумящего, и сказал Моисею: военный крик в стане. Но Моисей сказал: это не крик побеждающих и не вопль поражаемых; я слышу голос поющих. Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом, и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою. И взял тельца, которого они сделали, и сжёг его в огне, и стёр в прах, и рассыпал по воде, и дал её пить сынам Израилевым. И сказал Моисей Аарону: что сделал тебе народ сей, что ты ввёл его в грех великий? Но Аарон сказал: да не возгорается гнев господина моего; ты знаешь этот народ, что он буйный. Они сказали мне: «сделай нам бога, который шёл бы перед нами; ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что сделалось». И я сказал им: «у кого есть золото, снимите с себя». Они сняли и отдали мне; я бросил его в огонь, и вышел этот телец. На другой день сказал Моисей народу: вы сделали великий грех; итак я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего. И возвратился Моисей к Господу и сказал: о, народ сей сделал великий грех: сделал себе золотого бога. Прости им грех их. А если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал. Господь сказал Моисею: того, кто согрешил предо Мною, изглажу из книги Моей. Итак иди, веди народ сей, куда Я сказал тебе. Вот Ангел Мой пойдёт пред тобою, и в день посещения Моего Я посещу их за грех их.

Толкование

Поведение израильтян по отношению к Богу далеко не самое последовательное. Торжественно поклявшись быть верными Всевышнему, уже через короткое время они предаются идолопоклонническим культам. В этом случае Моисей предстаёт образцом истинного ходатая: не скрывая греха израильтян, он умудряется отсрочить заслуженное ими наказание, поставив себя посреди грешников, лишь бы тронуть сердце Божье. Много веков спустя Иисус Христос сделает то же самое, выступив посредником между Небесным Отцом и всем человечеством. Мы также призваны принимать близко к сердцу нужды своих ближних, молясь и ходатайствуя за всех, кто далёк от любви Божьей и ещё не познал Его дружбы. Таков истинный акт милосердия, сияющего перед ликом Божьим.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 13,31-35

В то время: Иную притчу предложил Иисус народу, говоря: Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своём, которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Иную притчу сказал Он им: Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло всё. Всё сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им, да сбудется сказанное через пророка, который говорит: «отверзу в притчах уста Мои; изреку сокровенное от создания мира».

Толкование

Через образ горчичного зерна Господь Иисус показывает действенность слова Божьего и условие нашего вхождения в Его Царство, раскрывая причины нашей надежды и участия в истории. Будучи наименьшим из всех семян, оно наполнено жизнью и вырастает, становясь «больше всех злаков». Таково и Царство Божье: с человеческой точки зрения это малая и с виду незначительная реальность. Чтобы стать его частью, нужно быть нищим духом; полагаться не на свои способности, но на силу любви Божьей; действовать не для того, чтобы казаться важным в глазах мира, но ценным в глазах Бога, Который предпочитает простых и смиренных. Когда мы живём так, через нас прорывается сила Христа и преображает малое и скромное в реальность, которая заквашивает всю массу мира и истории. Из этой притчи исходит важный урок: требуя нашего сотрудничества, Царство Божье – это прежде всего инициатива и дар Господа. Когда наши слабые начинания становятся частью дела Божьего, они не боятся трудностей, хотя и кажутся незначительными перед лицом сложности мировых проблем. Победа Господа несомненна, и этот факт рождает в нас упование и надежду.