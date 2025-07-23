Литургические чтения: 27 ИЮЛЯ. XVII рядовое воскресенье

«Царство Божие предложено всем – это дар, подарок, милость, но его не преподносят на серебряном блюде. Чтобы обрести его, необходимо искать, идти, действовать, засучив рукава. Поиск является главным условием обретения Царства. Надо, чтобы сердце горело желанием получить сокровище, то есть Царство Божие, воплощенное в Иисусе» (Папа Франциск, Angelus 30.07.2017).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Быт 18,20-32

В те дни: И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжёл он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет; узнаю. И обратились мужи оттуда, и пошли в Содом; Авраам же ещё стоял пред лицом Господа. И подошёл Авраам, и сказал: неужели Ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? неужели Ты погубишь, и не пощадишь места сего ради пятидесяти праведников, если они находятся в нём? Не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно? Господь сказал: если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу всё место сие. Авраам сказал в ответ: вот, я решился говорить Владыке, я, прах и пепел: может быть, до пятидесяти праведников не достанет пяти, неужели за недостатком пяти Ты истребишь весь город? Он сказал: не истреблю, если найду там сорок пять. Авраам продолжал говорить с Ним, и сказал: может быть, найдётся там сорок? Он сказал: не сделаю того и ради сорока. И сказал Авраам: да не прогневается Владыка, что я буду говорить: может быть, найдётся там тридцать? Он сказал: не сделаю, если найдётся там тридцать. Авраам сказал: вот, я решился говорить Владыке: может быть, найдётся там двадцать? Он сказал: не истреблю ради двадцати. Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу ещё однажды: может быть, найдётся там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти.

Толкование

Молиться и ходатайствовать о других означает предстать лицом к лицу с Богом. А это значит признать в Нём лучшего друга, у которого можно осмелиться просить даже то, о чём мы не решились бы спросить у незнакомцев. Таково отношение Авраама, истинного друга Бога. Мы тоже можем возрастать в дружбе с Ним до такой степени, чтобы осмеливаться просить с той же уверенностью, что и древний патриарх. Вопрос, скорее, в том, чтобы выйти из определённого менталитета, согласно которому у Бога есть более важные дела, кроме как внимать нашим просьбам. Если бы мы увидели, с каким вниманием Он слушает наши молитвы, даже самые неуклюжие, мы были бы по-настоящему поражены.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Кол 2,12-14

Братья: Быв погребены со Христом в крещении, в Нём вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мёртвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял Его от среды и пригвоздил ко кресту.

Толкование

Никто не мог бы избавить нас от прегрешений, ибо грех был подобен обвинительному акту, написанному неизгладимыми буквами против нас. Даже наши добрые дела или безупречное соблюдение Закона, по словам апостола Павла, не могли бы стереть или уничтожить этот правдивый документ. Но Бог в Иисусе пригвоздил этот документ к древу Креста. Это означает, что во Христе мы – свободные, новые творения, больше не подвластные закону зла. Теперь нам предстоит ежедневно решать, какой образ жизни мы хотим принять. Жить как воскресшие означает делать так, чтобы каждое действие, даже самое малое или незначительное, облекалось любовью и верой. В этот момент и другим становится очевидно, какой великий дар мы получили.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 11,1-13

Случилось, что, когда Иисус в одном месте молился, и перестал, один из учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твоё; да приидет Царствие Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день; и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему; и не введи нас в искушение. И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придёт к нему в полночь и скажет ему: «друг! дай мне взаймы три хлеба; ибо друг мой с дороги зашёл ко мне, и мне нечего предложить ему»; а тот изнутри скажет ему в ответ: «не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели; не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец небесный даст Духа Святого просящим у Него.

Толкование

Молитва истинна лишь тогда, когда мы с упованием взываем к Богу как Его дети. Когда мы называем Его Отцом, Он открывает Своё сердце и даёт нам всё просимое. Произносить это имя сердцем и жизнью означает осмелиться на то, чего никто другой не смог бы сделать: войти с Ним в доверительную близость, обращаясь как к возлюбленному родителю. Наш Небесный Отец испытывает огромную радость, когда Его дети просят что-то во имя Его Сына; Он Сам стремится исполнить наши просьбы, даже больше, чем мы сами стремимся просить. Господь Иисус сегодня призывает нас просить с большей силой, искать с настойчивостью, стучать с большей убеждённостью. Лишь так наша молитва будет молитвой чада Бога, возносимой вместе с Его Сыном Иисусом, ради спасения братьев.