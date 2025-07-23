Литургические чтения: 26 ИЮЛЯ. Свв. Иоаким и Анна

«Сегодня Церковь чествует родителей Пресвятой Девы Марии, бабушку и дедушку Иисуса – святых Иоакима и Анну. Именно в их доме родилась Мария, принеся с собой необыкновенную тайну Непорочного зачатия; в их доме она росла, окруженная любовью и верой; в их доме научилась слушать Господа и следовать Его воле. <…> Роль семьи в передаче веры поистине бесценна!» (Папа Франциск, Angelus 26.07.2013).

Анна и Иоаким, святые родители Девы Марии, напоминают о центральной роли семьи, особенно в такую эпоху, как наша, характеризующуюся воспитательным кризисом. «Святые Иоаким и Анна являются частью длинной цепи, которая передавала веру и любовь к Богу в тепле семьи, вплоть до Марии, которая приняла в своё лоно Сына Божьего и даровала Его миру, даровала Его нам. Семья обладает непревзойденной ценностью как первостепенного места для передачи веры!» (Папа Франциск). Сегодня же, напротив, мы наблюдаем «дьявольский замысел по борьбе с семьёй и, в конечном итоге, по борьбе с желанием Бога», – подчеркивал кардинал Комастри. В 1970 году на церемонии в Милане, посвящённой 25-летию со дня атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, поэт Эудженио Монтале говорил: «Я чувствую своим долгом предупредить, что взрывается атомная бомба против семьи, и, возможно, она принесёт больше жертв и ран, чем та, что взорвалась в Хиросиме и Нагасаки. Эту бомбу закладывают СМИ, навязывая ложные модели жизни».

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Сир 44,1.9-14

Теперь восхвалим славных мужей и отцов нашего рода. Те были мужи милости, которых праведные дела не забываются; в семени их пребывает доброе наследство; потомки их – в заветах. Семя их будет твёрдо, и дети их – ради них. Семя их пребудет до века, и слава их не истребится. Тела их погребены в мире, и имена их живут в роды. Народы будут рассказывать о их мудрости, а церковь будет возвещать их хвалу.

Толкование

Предания Израиля хранят множество мудрых и праведных людей, которые всей силой своей веры ожидали Мессию. Среди них – пророки, цари и священники, женщины из народа, простые люди и даже язычники, сумевшие распознать в знамениях времени скорое пришествие Сына Божьего. Иоаким и Анна, родители Пресвятой Девы Марии, также принадлежат к роду, основанному не на благородстве происхождения, а на благородстве веры. Сколько же благодарности мы должны этим святым старцам! Именно они первыми научили Марию, что значит жить верой: их дочь с самого детства познала, что Бог встречается именно в том бесконечном пространстве, которое эта вера открывает в сердце.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 13,16-17

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Ваши блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали.

Толкование

Наверняка апостолы и те, кто слушал эти слова Иисуса, не до конца понимали их смысл. Ведь Спаситель говорил им, что пророки и все праведники Израиля – которые горячо молились о пришествии Христа – не имели возможности увидеть то, что видят они, и услышать то, что дано слушать им. Кто-то задолго до них горячо молился и надеялся, проводя жизнь в ожидании и твёрдой надежде на новый свет, который однажды взойдёт на горизонте. Ожидание святых Иоакима и Анны исполнилось, и они видели, как в жизни их дочери вершилась судьба всех, кто с нетерпением ждал прихода обетованного Мессии.