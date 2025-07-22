Литургические чтения: 25 ИЮЛЯ. Св. Иаков, апостол

«Иисус спросил учеников, готовы ли они пить чашу, которую Он Сам собирался пить (см. Мф 20,22). Этими словами Он намерен открыть им глаза, ввести в познание тайны Его личности и намекнуть на будущее призвание быть Его свидетелями вплоть до мученической смерти. Господь желает сделать каждого из нас Своим учеником и близким другом» (Бенедикт XVI, Общая аудиенция 05.07.2006).

Святой Иаков Апостол: «Сын Грома» и покровитель путешественников.

Святой апостол Иаков является главным небесным покровителем не только Испании, но и нескольких других народов. Вокруг него выросло огромное культурное наследие: маршруты паломников со всей Европы, приюты и госпитали, церкви, путевые заметки, музыка и различные виды искусства. Апостола Иакова – брата евангелиста Иоанна – называли также «сыном грома» за его бурный характер: он инстинктивно выбирал твёрдые и решительные методы, как, например, когда предложил Иисусу низвести огонь на неверующих самарян. Этот галилейский рыбак оставил всё и вошёл в число избранных Христом. Его, вместе с Петром и Иоанном, Господь брал с Собой для особых духовных переживаний и поразительных событий: он был свидетелем Преображения на горе Фавор и ночи в Гефсиманском саду, он видел воскресение дочери Иаира. Однако он пропустил первую встречу с Воскресшим, поскольку лишь Пётр и Иоанн побежали ко гробу после слов Магдалины: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его!». После Пятидесятницы исторические тексты упоминают Иакова в связи с тем, что он стал первым апостолом-мучеником. Его тело, привезённое сложными путями в Компостелу (Испания), глубоко почитается здесь веками, являясь местом паломничества наравне с Римом и Иерусалимом. Папа Бенедикт XVI подчёркивает: «Следуя за Иисусом, как святой Иаков, мы знаем, что даже в трудностях идём по верному пути».

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 2 Кор 4,7-15

Братья: Сокровище благодати мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мёртвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаёмся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей, так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но, имея тот же дух веры, как написано: «я веровал и потому говорил», и мы веруем, потому и говорим, зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед Собою с вами. Ибо всё для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию.

Толкование

Сколько же раз апостолы на собственном опыте убеждались в истинности этих слов! Они – хрупкие глиняные сосуды, готовые разбиться и разлететься на тысячи осколков при малейшей трудности, но они осознавали, что несут в себе драгоценнейшее сокровище – послание Евангелия и силу слова Иисуса. Иаков, брат Иоанна, в своём поведении не менее противоречив, чем другие апостолы: гордый, амбициозный и мало склонный понимать глубокое послание Христа. И всё же ему выпала возможность быть свидетелем некоторых фундаментальных моментов жизни и миссии Иисуса. Несмотря на все противоречия и проблемы этого апостола, в нём присутствовали основополагающая добрая воля и готовность принять тайну Иисуса Христа в свою жизнь.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 20,20-28

В то время: Приступила к Иисусу мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него. Он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит Ему: скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоём. Иисус сказал в ответ: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением, которым Я крещусь? Они говорят Ему: можем. И говорит им: чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься; но дать сесть у Меня по правую сторону и по левую – не от Меня зависит, но кому уготовано Отцом Моим. Услышав сие, прочие десять учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих.

Толкование

В этом евангельском отрывке Господь Иисус предстаёт как слуга, предлагая Себя в качестве образца для подражания. На фоне третьего предсказания о страстях, смерти и воскресении Сына Человеческого резко контрастирует сцена с двумя сыновьями Зеведея. Иаков и Иоанн пока ещё мечтают о славе, они пока ещё не понимают логики жизни, о которой свидетельствует Иисус, той логики, которая, по словам Учителя, должна характеризовать ученика в его духе и поступках. Ошибочная логика обитает не только в двух сыновьях Зеведея, но и заражает остальных десять апостолов, которые начинают негодовать на Иакова и Иоанна. Они возмущаются, ибо нелегко войти в логику Евангелия и оставить логику власти и славы. Этот эпизод даёт Иисусу возможность обратиться ко всем ученикам и указать им верный путь к достижению истинной славы, славы Божьей: смиренное служение.