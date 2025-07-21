Литургические чтения: 24 ИЮЛЯ. Четверг XVI рядовой недели

«Каждая притча рассказывает историю из повседневной жизни, но при этом хочет сказать нечто большее, отсылает к более глубокому смыслу. Притча рождает в нас вопросы, призывает не останавливаться на поверхностном. Столкнувшись с рассказанной историей или представленным образом, спросим себя: где мы в этой истории? Что этот образ говорит о нашей жизни?» (Лев XIV, Общая аудиенция 21.05.2025).

Или: Святой Шарбель Маклуф, пресвитер: «падре Пио» Ливана

Слава святого Шарбеля связана с многочисленными чудесами, приписываемыми ему после его смерти в 1898 году в Ливане, где он жил и где избрал путь отшельничества и жизни в абсолютном безмолвии. Спустя несколько месяцев начали происходить необычайные события. Многие монахи свидетельствовали, что ночью могила их собрата светилась сверхъестественным светом. Однажды они открыли её и увидели его тело нетленным, с температурой живого человека. Это произошло ещё дважды: гробницу снова открыли, потому что из тела сочилась смесь крови и воды. В 1950 году, во время последнего освидетельствования, его лицо отпечаталось на ткани, и среди присутствующих произошло множество мгновенных исцелений. Начала распространяться слава святости этого монаха, избравшего безмолвие. Чудесные исцеления по его заступничеству умножались, и Церковь удостоверилась в его святости. Павел VI причислил Шарбеля Маклуфа к лику блаженных, а затем канонизировал, сказав об этом смиренном ливанском монахе: «В мире, пленённом комфортом и богатством, он может помочь понять великую ценность бедности, покаяния, аскетизма для освобождения души в её восхождении к Богу».

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Исх 19,1-2.9-11.16-20b

В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли Египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне; и расположился там Израиль станом против горы. И сказал Господь Моисею: вот, Я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как Я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда. И Моисей объявил слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: пойди к народу, и освяти его сегодня и завтра; пусть вымоют одежды свои, чтоб быть готовыми к третьему дню: ибо в третий день сойдёт Господь пред глазами всего народа на гору Синай. На третий день, при наступлении утра, были громы, и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный; и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась оттого, что Господь сошёл на неё в огне; и восходил от неё дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошёл Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы.

Толкование

После освобождения от египетского рабства народ Израиля переживает ещё одно необыкновенное событие Божьего присутствия в своей истории: Бог встречается со Своим народом и ведёт с ним диалог через посредника Моисея. У народа появляется удивительная возможность находиться лицом к лицу с Богом! Всевышний ищет диалога с человеком, и человек находит в таком диалоге полноту своей жизни. Этот диалог будет продолжаться веками, со своими взлётами и падениями, вплоть кульминационного момента – воплощения Иисуса. В Нём человеческое и Божественное находят идеальную точку соприкосновения, и диалог между Богом и человеком достигает самого глубокого измерения. С этого момента наш диалог с Богом Отцом не может проходить, минуя посредничество Сына.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 13,10-17

В то время: Приступив, ученики сказали Иисусу: для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится; а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «слухом услышите, и не уразумеете; и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их». Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали.

Толкование

Притча – это типично восточный способ повествования об эпизодах и историях, которые, основываясь на намеренно преувеличенных или характерных элементах, передают великую истину. Цель, по которой Учитель говорит толпе исключительно притчами, значительна: в конце рассказа каждый слушатель должен дать личный и убеждённый ответ. Вот почему в Евангелии так много рассказов Иисуса, многие которые, казалось бы, не имеют чёткого финала. Причина именно в этом: мы должны «написать» этот финал своими действиями, определившись, становимся ли мы на сторону Бога или против Него. Мы тоже видели то, что многие хотели бы увидеть: поэтому несём ответственность за то, чтобы Слово Божье приносило нам радость.