Литургические чтения: 23 ИЮЛЯ. Св. Бригитта, монахиня

«Ветви не имеют собственной жизни: они живут лишь тогда, когда остаются соединёнными с лозой, которая их породила. Их жизнь отождествляется с жизнью лозы. Единый сок течёт между ними; лоза и ветви приносят один и тот же плод. Между ними существует неразрывная связь, которая хорошо символизирует связь между Иисусом и Его учениками: “Пребудьте во Мне, и Я в вас” (Ин 15,4)» (Св. Иоанн Павел II, Общая аудиенция 25.01.1995).

Святая Бригитта: избранная говорить с Богом

Выбор имени Бригитта для будущей покровительницы Европы, родившейся в Финсте (Швеция) в июне 1303 года, не был случайным. Её мать чудом спаслась после кораблекрушения, возвращаясь из паломничества к гробнице святой Бригитты Килдэрской в Ирландии. Ночью ей приснилась Богородица, которая сказала, что спасла её ради дитя, которое она носит во чреве. Бригитта родилась в знатной и глубоко христианской семье. В 10 лет она услышла проповедь о страстях Иисуса и вступила с Ним в глубокий диалог. Спросив: «О, мой дорогой Господь, кто так измучил Тебя?», она услышала ответ: «Все те, кто забывает Меня и презирает Мою любовь!» В тот момент будущая святая приняла решение навсегда возлюбить Иисуса всем сердцем. Когда её исполнилось 14 лет, по обычаю того времени отец посчитал её готовой к замужеству с Ульфом, сыном губернатора Эстергётланда. Девушка очень хотела посвятить себя Богу в монашеской жизни, но увидела в желании отца знак воли Божьей. От брачного союза родились восемь детей; супруги разделили намерение посвятить себя духовной жизни и вместе приняли устав терциариев-францисканцев. После двадцати лет брака Бригитта овдовела и, оставив имущество, удалилась в монастырь Альвастра. Однажды Господь обратился к ней: «Я твой Бог, и Я хочу говорить с тобой. Я говорю с тобой не только для тебя, но для спасения других людей... Я избрал тебя и взял тебя Себе в Невесты, чтобы открыть тебе Мои тайны, ибо так Мне угодно». Жизнь Бригитты озарится видениями, откровениями, которые больше не прекратятся. Впоследствии, следуя «Откровениям» – собранным в восьми книгах, – она основала новый монашеский орден. Бригитта умерла в Риме 23 июля 1373 года.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Гал 2,19-20

Братья: Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живёт во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.

Толкование

Многие убеждены, что насыщенная жизнь в миру препятствует освящению. Однако апостол Павел утверждает обратное: именно жизнь со всеми её проблемами и крестами, должна быть прожита в вере Сына Божьего. Именно так поступала Бригитта Шведская. Живя в трудных условиях, она не позволила земным препятствиям помешать закону Христовой любви полностью поселиться в ней. Наоборот, именно препятствия должны подталкивать к большему усердию: Бригитта поняла, что крест обладает силой уподоблять Тому, Кто из любви полностью отдал Себя за нас.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 15,1-8

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам. Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесёте много плода и будете Моими учениками.

Толкование

Сколько же мужества нужно, чтобы говорить с королями и Папами, передавая им порой суровое Слово Божье? Именно это делала Бригитта: женщина Средневековья не побоялась говорить с великими своего времени от имени Самого Иисуса Христа, обличая и порицая тех, кто отказывался исполнять свой долг. Нам кажется сложным даже просто свидетельствовать о нашей вере в кругу семьи или на работе, поэтому пример Бригитты кажется недостижимым. Сегодняшнее Евангелие наставляет: если мы привязаны ко Христу, как ветвь к виноградной лозе, нет ничего, чего мы не смогли бы сделать для Него. Мы наполняемся Его животворящим Святым Духом, Который даёт мужество быть Его свидетелем.