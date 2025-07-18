Литургические чтения: 22 ИЮЛЯ. Св. Мария Магдалина

«Мария Магдалина хотела бы вернуть своего Учителя таким, как прежде, считая крест драматическим воспоминанием, которое следует забыть. <…> Однако, чтобы встретить Христа, не нужно возвращаться назад: нужно по-новому выстроить отношения с Ним, необходимо идти вперёд!» (Бенедикт XVI, Общая аудиенция 11.04.2007).

С 2016 года, по решению Папы Франциска, 22 июля Церковь торжественно чтит святую Марию Магдалину, называя её «апостолом апостолов». Она была среди ближайших учеников Иисуса, неотступно следовала за Ним вплоть до Креста. Ранним утром первого дня недели, на заре воскресения, Мария вместе с другими женщинами поспешила ко гробу, неся благовония. Согласно иудейскому обычаю, нужно было помазать тело умершего, однако гробница оказалась пустой. Пока другие женщины отправились сообщить апостолам, охваченная скорбью Мария осталась: она настойчиво искала Того, кого так горячо любила. В этот момент ей явился Воскресший. Сперва она приняла Его за садовника, но, когда Он назвал её по имени, её сердце отозвалось, и она бросилась к Его ногам. Ей хотелось остаться с Ним, чтобы как прежде внимать Его словам, но Иисус мягко остановил её: «Не удерживай Меня, Я ещё не восшёл к Отцу Моему. Иди к братьям Моим и скажи им: “Восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему”». И Мария, полная радости, поспешила возвестить апостолам радостную весть о Воскресении. Беда Достопочтенный красиво замечает: если женщина Ева первой вкусила смерть, то женщина Мария Магдалина первой узрела воскресение.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 2 Кор 5,14-17



Братья: Любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти; если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь всё новое.

Толкование

Апостол Павел учит, что познание Христа «по плоти» уступает место новому, более глубокому способу общения с Ним – через Святого Духа, открывающегося после Воскресения. Мария Магдалина, несмотря на свою горячую любовь к Иисусу и горькие слёзы, ещё не вступила в это новое измерение. Её скорбь была искренней, но Иисус, прося «не удерживать» Его, указывает ей на необходимость внутреннего преображения. Марии предстояло отпустить всё слишком земное и ограниченное в её привязанности к Учителю, чтобы Его любовь смогла полностью преобразить её сердце. Только так она могла стать подлинным свидетелем чуда – Его победы над смертью.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 20,1.11-18

В первый день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было ещё темно, и видит, что камень отвален от гроба. И стояла у гроба и плакала. И, когда плакала, наклонилась во гроб, и видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: жена! что ты плачешь? Говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его. Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего; но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит Ему: господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его. Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: «Раввуни!» – что значит: «Учитель!» Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я ещё не восшёл к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему. Мария Магдалина идёт и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей.

Толкование

Достаточно было одного слова – её имени, произнесённого Воскресшим, – чтобы Мария Магдалина узнала своего Учителя. С какой же нежностью и силой прозвучал этот зов, если он пробился сквозь её горе и открыл ей истину! Назвав её по имени, Христос показал, что прекрасно знает её боль и любовь; Он избирает эту женщину первой свидетельницей Своего Воскресения. Порой скорбь замыкает нас в себе, мешая разглядеть Господа, Который всегда рядом, готовый утешить и поддержать. Принимая с верой наши большие и малые страдания, мы уподобляемся Марии Магдалине и обретаем способность видеть Христа, становясь свидетелями Его славного Воскресения.