Литургические чтения: 21 ИЮЛЯ. Понедельник XVI рядовой недели

«Истинное знамение Ионы дает уверенность в том, что мы спасаемся Кровью Христовой. Сколько же христиан думают, что они спасутся только своими делами! Дела нужны, но они являются следствием, ответом на ту милосердную любовь, которая спасает. Без этой милосердной любви дела бесполезны» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Св. Марфы 14.10.2013).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Исх 14,5-18

В те дни: И возвещено было царю Египетскому, что народ бежал; и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего, и они сказали: что это мы сделали? зачем отпустили Израильтян, чтобы они не работали нам? Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою. И взял шестьсот колесниц отборных и все колесницы Египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона, царя Египетского, и он погнался за сынами Израилевыми; сыны же Израилевы шли под рукою высокою. И погнались за ними Египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и всё войско его, и настигли их расположившихся у моря, при Пи-Гахирофе пред Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот, Египтяне идут за ними: и весьма устрашились и возопили сыны Израилевы к Господу; и сказали Моисею: разве нет гробов в Египте, что ты привёл нас умирать в пустыне? что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: «оставь нас, пусть мы работаем Египтянам»? Ибо лучше быть нам в рабстве у Египтян, нежели умереть в пустыне. Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте, и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне; ибо Египтян, которых видите вы ныне, более не увидите во веки. Господь будет бороться за вас, а вы будьте спокойны. И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко Мне? скажи сынам Израилевым, чтоб они шли. А ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце Египтян, и они пойдут вслед за ними. И покажу славу Мою на фараоне и на всём войске его, на колесницах его и на всадниках его. И узнают Египтяне, что Я Господь, когда покажу славу Мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его.

Толкование

Сегодняшняя страница из Книги Исхода рассказывает о бегстве евреев из египетского рабства к Земле обетованной. Их путь был долгим, полным испытаний и страха. Порой они сомневались: «Зачем мы сделали этот шаг? Разве раньше не было лучше?». Так и мы, сталкиваясь с трудностями после важных решений, порой теряем веру. Но наша жизнь – это путь обращения, движение от слабости и греха к истинной свободе детей Божьих. Мы часто остаёмся рабами страстей, мирских привязанностей и страха, хотя Господь призывает нас двигаться вперёд. В моменты отчаяния люди склонны упрекать Бога, забывая, что в каждой ситуации есть Его благой замысел. Иисус учил нас вверять свою жизнь Небесному Отцу. Давайте же с глубокой верой доверимся Ему, чтобы каждый день нашей жизни был устремлен к милосердному Спасителю.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 12,38-42

В то время: Некоторые из книжников и фарисеев сказали: Учитель! хотелось бы нам видеть от Тебя знамение. Но Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его: ибо они покаялись от проповеди Иониной; и вот, здесь больше Ионы. Царица южная восстанет на суд с родом сим, и осудит его: ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой; и вот, здесь больше Соломона.

Толкование

Книжники и фарисеи требуют от Иисуса сверхъестественного знака, но их сердца закрыты для веры. Никакое чудо не убедит их, ибо жестокосердие является стеной, воздвигнутой против Божьей благодати. Господь Иисус даёт им единственный истинный знак, знамение Ионы, указывающее на тайну Его смерти и воскресения. Даже язычники – жители Ниневии и царица Юга – откликнулись на Слово Божье, но тот, кто сознательно закрывает сердце, не способен принять вечное Слово Небесного Отца.