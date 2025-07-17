Литургические чтения: 20 ИЮЛЯ. XVI рядовое воскресенье

«“Мария избрала благую часть, которая не отнимется у неё” (Лк 10,41-42). Слово Христа предельно ясно: никакого пренебрежения к активной жизни и тем более к щедрому гостеприимству. Это чёткое указание на то, что единственное по-настоящему важное состоит в другом: слушать Слово Господа. Господь в тот момент находится там, присутствуя в Личности Иисуса! Всё остальное пройдёт и отнимется у нас, но Слово Божье вечно и придаёт смысл нашим ежедневным делам» (Бенедикт XVI, Angelus 18.07.2010).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Быт 18,1-10a

В те дни: И явился Аврааму Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатёр свой, во время зноя дневного. Он возвёл очи свои, и взглянул, и вот, три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатёр, и поклонился до земли. И сказал: Владыка! если я обрёл благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего. И принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и отдохните под сим деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши; потом пойдите; так как вы идёте мимо раба вашего. Они сказали: сделай так, как говоришь. И поспешил Авраам в шатёр к Сарре, и сказал ей: поскорее замеси три саты лучшей муки, и сделай пресные хлебы. И побежал Авраам к стаду, и взял телёнка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масла и молока, и телёнка приготовленного, и поставил перед ними; а сам стоял подле них под деревом. И они ели. И сказали ему: где Сарра, жена твоя? Он отвечал: здесь, в шатре. И сказал один из них: Я опять буду у тебя в это же время в следующем году, и будет сын у Сарры, жены твоей.

Толкование

Как же отличается действие живого и истинного Бога в истории людей от всех ложных божеств, которым поклонялись люди на протяжении веков! Долгое время люди были убеждены, что боги слишком заняты, чтобы думать о них, поэтому необходимо было изобретать ряд сложных ритуалов, целью которых было привлечь их внимание. Истинный Бог Библии, напротив, поступает совершенно иначе. Это Он Сам идёт искать людей, чтобы остановиться для приятной беседы с ними, точно так же, как поступают близкие друзья. Авраам у дубов Мамре понимает, что этот визит, такой обыденный, в то же время окутан тайной и святостью. Бог – это Тот, Кто, хотя и открывается человеку, всегда остаётся за пределами его понимания.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Кол 1,24-28

Братья: Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному мне для вас, чтобы исполнить слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы, Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе.

Толкование

Искупление, совершенное Иисусом, ожидает своего завершения в нашей плоти. Это значит, что у каждого из нас есть незаменимая задача. Речь идёт о том, чтобы своим усердием способствовать тому, чтобы спасительная благодать, проявившаяся в страстях, смерти и воскресении Иисуса, могла достичь краёв мира. Не следует думать, что это происходит лишь через страдания или боль: каждый поступок, совершенный с усердием и любовью, приносит благодать и великий дар как для себя, так и для других. Следовательно, нужно усердно жить своим христианским призванием, стараясь как можно лучше делать самые обычные вещи. Только тогда даже самый маленький жест обретёт величайшее и судьбоносное значение.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 10,38-42

В то время: Пришёл Иисус в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой. У неё была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении, и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё.

Толкование

Похвально, что многие христиане с прилежанием организуют различные мероприятия, группы и встречи разного рода. Однако сегодняшнее Евангелие указывает на непрестанно подстерегающую нас опасность, которая может привести к ошибке. Самое главное – это быть с Господом, чтобы слушать Его желания и Его слово. Если всему, что мы делаем, не предшествует именно эта забота о пребывании с Господом, то усилия наши будут тщетны. Мария из Вифании избрала лучшую часть: Иисус призывает Марфу поступить так же, как её сестра, оставив даже важные дела, чтобы посвятить себя единственно необходимому: слушанию слова Иисуса. В свете этого отрывка мы можем пересмотреть шкалу ценностей своих поступков и что-то исправить.