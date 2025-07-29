Литургические чтения: 2 АВГУСТА. Суббота XVII рядовой недели

«Мученичество святого Иоанна Крестителя напоминает и нам, современным христианам, что нельзя идти на компромиссы с любовью ко Христу, к Его Слову, к Истине. Истина есть Истина, здесь нет компромиссов. Христианская жизнь требует, так сказать, “мученичества” повседневной верности Евангелию, то есть смелости позволить Христу расти в нас, дабы именно Христос направлял наши мысли и действия» (Папа Бенедикт XVI, Общая аудиенция 29.08.2012).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Лев 25,1.8-17

И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря: Насчитай себе семь субботних лет, семь раз по семи лет, чтоб было у тебя в семи субботних годах сорок девять лет. И воструби трубою в седьмой месяц, в десятый день месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей. И освятите пятидесятый год, и объявите свободу на земле всем жителям её; да будет это у вас юбилей; и возвратитесь каждый во владение своё, и каждый возвратитесь в своё племя. Пятидесятый год да будет у вас юбилей; не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз её. Ибо это юбилей; священным да будет он для вас; с поля ешьте произведения её. В юбилейный год возвратитесь каждый во владение своё. Если будешь продавать что ближнему твоему, или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга. По расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе. Если много остаётся лет, умножь цену; а если мало лет остаётся, уменьши цену; ибо известное число лет жатв он продаёт тебе. Не обижайте один другого; бойся Бога твоего; ибо Я Господь, Бог ваш.

Толкование

Этот отрывок из Книги Левита имеет особое значение для понимания сущности юбилея, особенно в этот год, когда мы празднуем его во всей Церкви. Юбилей – важный момент в истории иудейского народа. Он имеет значительные религиозные и социальные последствия: для Бога важно, чтобы каждый мог практиковать справедливость, а это означает развитие ряда конкретных и чётко определённых установок. Справедливость по отношению к другим не может регулироваться чувствами и личными прихотями. Поэтому юбилей должен быть, по крайней мере в своём изначальном замысле, годом, когда все возвращаются к тому, что принадлежит им, побеждая социальное неравенство. Для нас юбилей также имеет духовное значение: это период особой благодати, когда мы возвращаем Богу то, что ещё не отдали Ему: наше внимание и любовь.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 14,1-12

В то время Ирод четвертовластник услышал молву об Иисусе, и сказал служащим при нём: это Иоанн Креститель; он воскрес из мёртвых, и потому чудеса делаются им. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, жену брата своего; потому что Иоанн говорил ему: не должно тебе иметь её. И хотел убить его, но боялся народа; потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала перед собранием, и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она ни попросит. Она же, по наущению матери своей, сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. И опечалился царь; но, ради клятвы и возлежащих с ним, повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице; а она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его; и пошли, возвестили Иисусу.

Толкование

Жизнь, полная страстей, делает нас рабами самих себя. Это испытал на себе царь Ирод. Даже осознавая святость слов Крестителя и будучи ими в некотором роде взволнован, монарх не смог отказаться от исполнения своего глупого обещания, слетевшего с его уст в момент нездоровой эйфории. К сожалению, это не чуждо и нам, когда мы говорим, не обращая внимания на произносимое. Контроль над языком – признак великой человеческой и христианской зрелости, и упражнений в этой области никогда не бывает достаточно. Молитва, внимание и постоянные, настойчивые усилия необходимы, дабы научиться использовать слово по назначению, то есть как дар Божий.