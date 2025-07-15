Литургические чтения: 19 ИЮЛЯ. Суббота XV рядовой недели

«Как Евангелие, так и Книга Деяний апостольских показывают, что первое поколение учеников Христа, начиная с апостолов, было глубоко убеждено: в Иисусе исполнилось всё, что пророк Исаия возвестил в своих вдохновенных Песнях. А именно, что Иисус – избранный Слуга Божий, Который исполняет миссию раба Яхве и приносит новый Закон, Он – свет и завет для всех народов (см. Деян 13,46-47)» (Св. Иоанн Павел II, Общая аудиенция 25.02.1987).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Исх 12,37-42

В те дни: И отправились сыны Израилевы из Раамсеса в Сокхоф до шестисот тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое. И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепёшки, ибо оно ещё не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было четыреста тридцать лет. По прошествии четырёхсот тридцати лет, в этот самый день вышло всё ополчение Господне из земли Египетской ночью. Это – ночь бдения Господу за изведение их из земли Египетской; эта самая ночь – бдение Господу у всех сынов Израилевых в роды их.

Толкование

Отрывок из Книги Исхода говорит, что именно в одну ночь для израильтян закончилась гораздо худшая тьма: тьма рабства под египтянами. Однако это освобождение – не конец, а начало трудного пути: свобода заключается не в отсутствии цепей, а в умении избегать их. Поэтому, избавившись от египтян, евреи поймут, что существует множество куда более тонких и трудных для преодоления форм рабства: идолопоклонство, непослушание, жестокосердие. Давайте задумаемся, какие виды рабства сковывают наше сердце? Для освобождения от них мы тоже должны постоянно следовать закону Божьему, чтобы не дать себе вновь запутаться в цепях и путах, лишившись возможности глубокого освобождения.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 12,14-21

В то время: Фарисеи, выйдя, имели совещание против Иисуса, как бы погубить Его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех. И запретил им объявлять о Нём, да сбудется сказанное через пророка Исаию, который говорит: «се, Отрок Мой, Которого Я избрал, Возлюбленный Мой, Которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд. Не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса Его. Тростника надломленного не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя Его будут уповать народы».

Толкование

Евангелист Матфей напоминает: в Иисусе полностью исполняются пророчества Исаии: кроткий и смиренный слуга Яхве, на которого будут надеяться народы, – это плотник из Назарета, говорящий о Боге и Его слове с невиданной доселе властью. Всё это фарисеи не в состоянии понять: поэтому они устраивают заговор, чтобы устранить Его и таким образом решить проблему. Но время Иисуса ещё не пришло. Ему ещё нужно благовествовать и нести Слово Божье многим людям, поэтому Он удаляется, чтобы не попасть в ловушку фарисеев. Принять Иисуса означает уверовать в Него, что позволяет увидеть дело Божье. Однако это дело проявляется, возможно, даже иначе, чем мы ожидали. Фарисеи не смогли этого сделать, и мы должны избегать их ошибки.