Литургические чтения: 18 ИЮЛЯ. Пятница XV рядовой недели

«Иисус возвещает, провозглашает и требует праведности, превосходящей праведность книжников и фарисеев (см. Мф 5,20), – ту праведность, которую Сам Бог установил и требует посредством верного соблюдения Закона ради Царства Небесного. Таким образом Сын Человеческий действует как Бог, восстанавливая то, что Всевышний однажды и навсегда пожелал и установил» (Св. Иоанн Павел II, Общая аудиенция 14.10.1987).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Исх 11,10-12,14

В те дни: Моисей и Аарон сделали многие чудеса пред фараоном; но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей. И сказал Господь Моисею и Аарону в земле Египетской, говоря: месяц сей да будет у вас началом месяцев; первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых: в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмёт с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ; по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний; возьмите его от овец, или от коз. И пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца: тогда пусть заколет его всё собрание общества Израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испечённое на огне; с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него недопечённого, или сваренного в воде, но ешьте испечённое на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра; но оставшееся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью; это Пасха Господня. А Я в сию самую ночь пройду по земле Египетской, и поражу всякого первенца в земле Египетской, от человека до скота, и над всеми богами Египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю Египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник Господу, в роды ваши; как установление вечное празднуйте его.

Толкование

Множество символических элементов находят своё значение в древнейшем обряде Пасхи. Этот ритуал, изначально связанный с перегоном скота пастухами, в истории спасения приобретает центральное значение для иудейской религиозности: жизнь и смерть, искупление и отмщение, приношение и благословение. Это лишь некоторые из значений пасхального обряда, который, в свою очередь, является образом и прообразом истинного значения Пасхи: в агнце предвозвещается Иисус Христос, истинный Агнец Божий, берущий на Себя грех мира. В Нём каждый из нас переживает освобождение от тирана, гораздо более опасного, чем фараон – греха. Благодаря Христу мы действительно познаём, что значит быть по-настоящему свободными, без всякого рабства.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 12,1-8

В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями; ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали Ему: вот, ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу. Он же сказал им: разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошёл в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священникам? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь Тот, Кто больше храма. Если бы вы знали, что значит: «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть господин и субботы.

Толкование

Слова Господа содержат учение, которое фарисеи никак не могут понять. Бог желает милосердия, а не жертв. Этот урок часто труден и для нас: порой мы убеждены, что для жизни в согласии с Богом необходимо лишь свести нашу религиозную практику к набору культовых действий. Суть в том, что без конкретного, действенного милосердия они бесполезны. Господь проявляет к нам милосердие как особое выражение любви Небесного Отца. Он желает, дабы милосердие, полученное от Него, мы обращали к другим, – именно в этом Бог по-настоящему прославляется. Однако милосердие к ближним требует немалых усилий; часто это означает, что мы должны перестать судить и осуждать других, но именно это действительно имеет значение.