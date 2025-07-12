Литургические чтения: 17 ИЮЛЯ. Четверг XV рядовой недели

«Любовь Христа, окончательно проявленная в жертве Креста – то есть в “отдаче жизни за братьев” – является окончательным образцом для всякой подлинной человеческой любви. Если у многих последователей Распятого она достигает формы героической жертвы, как мы часто видим в истории христианской святости, эта мера “подражания” Учителю объясняется силой Духа Христова, полученного Им и посланного Отцом также для учеников» (Св. Иоанн Павел II, общая аудиенция 31.08.1988).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Исх 3,13-20

В те дни: Моисей, услышав голос Господа из среды куста, сказал Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: «Бог отцов ваших послал меня к вам». А они скажут мне: «как Ему имя?» Что сказать мне им? Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам. И сказал ещё Бог Моисею: так скажи сынам Израилевым: Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам. Вот имя Моё на веки, и памятование о Мне из рода в род. Пойди, собери старейшин Израилевых, и скажи им: Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, и сказал: Я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте. И сказал: Я выведу вас от угнетения Египетского в землю Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, Гергесеев, Евеев и Иевусеев, в землю, где течёт молоко и мёд. И они послушают голоса твоего, и пойдёшь ты и старейшины Израилевы к царю Египетскому, и скажете ему: Господь, Бог Евреев, призвал нас; итак отпусти нас в пустыню, на три дня пути, чтобы принести жертву Господу, Богу нашему. Но Я знаю, что царь Египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И простру руку Мою, и поражу Египет всеми чудесами Моими, которые сделаю среди его; и после того он отпустит вас.

Толкование

Самая большая проблема, с которой Моисею придётся столкнуться, будет не столько в том, чтобы убедить израильтян в своей миссии, сколько в том, что Бог желает им добра. То есть, через него Господь дает столь великие и неслыханные обещания, что израильтяне неоднократно будут проявлять сомнения и неуверенность. Они предпочтут сотворять себе других богов или бунтовать против Бога, не желая поверить, что Он действительно хочет для них лучшего. Много раз Всевышнему приходится убеждать нас, что Его обещания безвозмездны и направлены на наше благо. Принять бескорыстие Бога – это настоящий вызов для нас: Господь не требует от нас ничего взамен, кроме как принять Его любовь и позволить ей принести плоды в нашей жизни.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 11,28-30

В то время: Иисус сказал: Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас. Возьмите иго Моё на себя, и научитесь от Меня: ибо Я кроток и смирен сердцем; и найдёте покой душам вашим. Ибо иго Моё благо, и бремя Моё легко.

Толкование

Существует множество видов усталости. Возможно, та, которую мы знаем лучше всего, – это физическая усталость: мы испытываем её после напряжённого дня работы и выполнения обязанностей. Но есть и другой тип усталости: та, что ощущается, когда идёшь без ориентиров, и которую испытываешь, когда ищешь кого-то, кто мог бы принять тебя таким, какой ты есть, не осуждая и не отвергая, – и не находишь его. Такая усталость проистекает из одиночества и недостатка любви. Господь Иисус призывает нас отдохнуть и найти утешение именно в Его смиренном и милосердном сердце. Мы никогда не найдём никого, кто сделал бы это для нас с такой же доброжелательностью и кротостью: Иисус неизменно готов утешить нас Своей любовью.