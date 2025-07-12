Литургические чтения: 16 ИЮЛЯ. Среда XV рядовой недели

«Откровение Св. Духа посредством действия, наполняющего всю миссию Христа, будет сопровождать также апостолов и учеников в деле, которое они будут выполнять по Божьему повелению. Людям свойственна речь. Безличная сила может двигать, толкать, разрушать, но не может говорить. Дух же говорит. Он – вдохновитель и утешитель в трудные часы апостолов и Церкви: это ещё одна характеристика Его действия, ещё один свет, зажжённый над тайной Его Личности» (Св. Иоанн Павел II, общая аудиенция 19.09.1990).

Или: Пресвятая Дева Мария Кармилская

Сегодня по всей Италии проходят большие торжества в память о Богородице Кармилской. Это древнее благочестие, восходящее к библейским пророкам, распространено по всему миру и усилено благодаря скапулярию: это не талисман на удачу, а простой знак, имеющий великую ценность для Народа Божьего. Бернадетта, провидица из Лурда, носила скапулярий, а во время последнего явления Дева Мария была одета в кармелитское облачение, которое ассоциируется с Орденом, символом которого является скапулярий. Также Лусия, Франсишку и Жасинта, пастушки из Фатимы, во время последнего явления увидели Богородицу Кармилскую. Позже Лусия примет кармелитское облачение. Покровительница Европы святая кармелитка Тереза Бенедикта Креста (Эдит Штайн) за два года до мученической смерти в нацистских газовых камерах написала: «“Он облёк меня в ризы спасения” (Ис 61,10). Так мы молимся в праздник Царицы Кармила, в величайшее торжество нашего Ордена. Называя себя её сёстрами и дочерьми, мы получаем от Неё особые ризы спасения – её собственное одеяние. В знак материнской благосклонности она дарует нам святой скапулярий, “броню Божью”».

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Исх 3,1-6.9-12

В те дни: Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провёл он стадо далеко в пустыню, и пришёл к горе Божией Хориву. И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнём, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идёт смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я! И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо своё, потому что боялся воззреть на Бога. И вот, уже вопль сынов Израилевых дошёл до Меня, и Я вижу угнетение, каким угнетают их Египтяне. Итак пойди: Я пошлю тебя к фараону; и выведи из Египта народ Мой, сынов Израилевых. Моисей сказал Богу: кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых? И сказал Бог: Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что Я послал тебя: когда ты выведешь народ Мой из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе.

Толкование

Моисей ещё не осознал, что тайна Бога находится за пределами всякой человеческой способности к пониманию. Только Сам Бог может пригласить его войти в эту тайну святости и любви, повелев снять сандалии. Мы многого не понимаем в Боге, и у нас часто возникает искушение отмахнуться от таких аспектов, пытаясь объяснить их весьма поверхностными суждениями. Вместо этого мы должны молиться сердцем и со смирением, дабы Господь позволил нам войти в Его тайну любви. Тогда могут обрести смысл даже те вещи, которые кажутся наиболее трудными для понимания Божьих деяний в нашей жизни. Необходимо искать премудрость Божью как величайший дар, который может прийти свыше.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 11,25-27

В то время: Иисус сказал: Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Да, Отче! ибо таково было Твоё благоволение. Всё предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть.

Толкование

Евангелие приближает нас к тайне Христа, к тайне Его личности: Иисус заявляет, что никто не знает Сына, кроме Отца, и никто не знает Отца, кроме Сына, и того, кому Сын захочет открыть. Единство между Ними настолько глубоко, что Иисус является зримым образом Небесного Отца, воплощением Его нежности к нам. Итак, Отец был явлен Иисусом: Он позволяет познать Его, но только те, у кого сердце подобно младенцам, способны принять это откровение. Лишь смиренное, кроткое сердце, которое чувствует потребность молиться, открываться Богу, чувствует себя бедным, а значит способным принять откровение, которое Отец даёт через Иисуса. Таким образом величие тайны Всевышнего познаётся исключительно в тайне Христа, тайне уничижения и смирения. Попросим Господа о благодати приблизиться к Его тайне и сделать это на том пути, который Он хочет, чтобы мы прошли: пути смирения, кротости, бедности, осознания себя грешниками.