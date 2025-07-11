Литургические чтения: 15 ИЮЛЯ. Вторник XV рядовой недели

«Послушание заключается не в том, чтобы сказать ‘да’ или ‘нет’, а в том, чтобы действовать, возделывать виноградник, созидать Царство Божье, делать добро. Этим простым примером Иисус хочет вывести нас за пределы религии, воспринимаемой лишь как внешняя и привычная практика, не влияющая на жизнь и отношения между людьми» (Франциск, Angelus 27.09.2020).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Исх 2,1-15a

В те дни: Некто из племени Левиина пошёл, и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его три месяца. Но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника, и осмолила её асфальтом и смолою; и, положив в неё младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться; а прислужницы её ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника, и послала рабыню свою взять её. Открыла, и увидела младенца; и вот, дитя плачет; и сжалилась над ним и сказала: это из Еврейских детей. И сказала сестра его дочери фараоновой: не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из Евреянок, чтоб она вскормила тебе младенца? Дочь фараонова сказала ей: сходи. Девица пошла, и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: возьми младенца сего и вскорми его мне; я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у неё вместо сына, и нарекла имя ему: Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, и увидел тяжкие работы их; и увидел, что Египтянин бьёт одного Еврея из братьев его. Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил Египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот, два Еврея ссорятся; и сказал он обижающему: зачем ты бьёшь ближнего твоего? А тот сказал: кто поставил тебя начальником и судьёю над нами? не думаешь ли убить меня, как убил вчера Египтянина? Моисей испугался, и сказал: верно, узнали об этом деле. И услышал фараон об этом деле, и хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона, и остановился в земле Мадиамской.

Толкование

Священный автор в нескольких стихах описывает рождение и юность Моисея. Чудесным образом избежав смерти, выросший при дворе фараона и живший среди роскоши монархии, он вынужден бежать от гнева царя, который хочет его уничтожить. Именно в этом контексте Слово Божье достигает его как раз тогда, когда он уже считает, что прожил лучшую часть жизни, и, вероятно, его сердце всё ещё полно сожалений. Иногда, чтобы принять Господа в свою жизнь, приходится пережить неудачу. Она пробуждает от наших мнимых убеждений в собственной значимости и позволяет понять нашу бедность. Если этого не происходит, мы продолжаем жить в своего рода вымысле, который в конце концов убеждает и нас самих, заставляя терять чувство реальности. Только когда мы признаём своё ничтожество, Бог начинает действовать в нас.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 11,20-24

В то время: Начал Иисус укорять города, в которых наиболее явлено было сил Его, за то, что они не покаялись: Горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо, если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам: Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознёсшийся, до ада низвергнешься; ибо, если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе.

Толкование

Иисус использует требовательный язык, подобный языку древних пророков, который они применяли к народу Израиля, особенно когда тот предпочитал обращаться к другим идолам. Господь обрушивается на жителей городов, где произошло наибольшее количество чудес. Причина очевидна: чудеса служат пробуждению веры в слово и личность Иисуса. К сожалению, у жителей тех городов закрыты сердца, и даже такие сверхъестественные события не могут потрясти их и вызвать ответную веру в Господа. По сравнению со своими древними предшественниками, они несут гораздо большую ответственность, поскольку Бог обратил к ним не только слова пророков, но послал Своего Сына, Живое Слово, чтобы призвать всех к обращению. Тот же призыв Бог обращает и к нам, и мы также несём ту же ответственность за ответ на него.