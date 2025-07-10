Литургические чтения: 14 ИЮЛЯ. Понедельник XV рядовой недели

«Иисус подчеркивает два важных аспекта жизни ученика-миссионера: первый заключается в том, что его связь с Иисусом сильнее, чем любые другие связи; второй – в том, что миссионер проповедует не себя, а Иисуса, и через Него – любовь Небесного Отца. Эти два аспекта взаимосвязаны, ибо чем больше Иисус находится в центре чувств и жизни ученика, тем более “прозрачным” становится этот ученик в Его присутствии. (Франциск, Angelus 02.07.2017).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Исх 1,8-14.22

В те дни: И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа. И сказал народу своему: вот, народ сынов Израилевых многочисленен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался; иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли. И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Раамсес, города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что Египтяне опасались сынов Израилевых. И потому Египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам, и делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами, и от всякой работы полевой, от всякой работы, к которой принуждали их с жестокостью. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: всякого новорождённого у Евреев сына бросайте в реку; а всякую дочь оставляйте в живых.

Толкование

Рабство всегда противоречит достоинству человека. И всё же в древности такой порядок вещей, казалось, не вызывал особых проблем, учитывая, что даже во времена Иисуса это была общепринятая практика. Однако в этом эпизоде есть нечто большее: фараон воспринимает народ Израиля как угрозу. Он чувствует, что израильтяне могут стать опасностью для его царства и для стабильности его трона; поэтому необходимо принять меры, сделав то, что сегодня назвалось бы этнической чисткой. Но у Бога есть великие замыслы для Израиля, и злодеяние фараона, конечно же, не остановит Его намерений. То же самое происходит и с нами: ничто не может остановить благословений, которыми Бог одаряет нас.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 10,34-11,1

В то время: Иисус сказал Апостолам Своим: Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю; не мир пришёл Я принести, но меч. Ибо пришёл разделить человека с отцом его, и дочь с матерью её, и невестку со свекровью её. И враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берёт креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. Сберёгший душу свою потеряет её; а потерявший душу свою ради Меня сбережёт её. Кто принимает вас, принимает Меня; а кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня. Кто принимает пророка, во имя пророка, получит награду пророка; и кто принимает праведника, во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. И когда окончил Иисус наставления двенадцати ученикам Своим, перешёл оттуда учить и проповедовать в городах их.

Толкование

На что ссылается Господь, когда говорит, что пришёл принести меч? Это выражение означает, что мир, который Он принёс, не является синонимом простого отсутствия конфликтов. Напротив, мир Иисуса – это плод постоянной борьбы со злом. Борьба, которую Господь намерен вести, направлена не против людей или человеческих властей, а против врага Бога и человека: сатаны. Тот, кто хочет сопротивляться этому врагу, оставаясь верным Богу и добру, неизбежно столкнётся с непониманием, а иногда с настоящими гонениями. Поэтому те, кто намерен следовать за Иисусом и бескомпромиссно бороться за истину, должны знать: они столкнутся с противодействием и станут, против своей воли, знаком разделения между людьми и даже внутри собственных семей. Любовь к родителям, по сути, является священной заповедью, но она никогда не может быть поставлена выше любви к Богу и Христу. Таким образом, следуя за Господом Иисусом, христиане становятся «орудиями Его мира», согласно известному выражению, приписываемому св. Франциску Ассизскому. Речь идёт не о некоем призрачном мире, а о реальном мире, достигаемом с мужеством и упорством в ежедневном стремлении побеждать зло добром и лично платить за это необходимую цену.