Литургические чтения: 13 ИЮЛЯ. XV рядовое воскресенье

«Сегодняшний отрывок из Евангелия учит, что мы должны обращаться с любовью к любому нуждающемуся, даже встреченному “случайно” (см. Лк 10,31), кем бы он ни был. Наряду с этим общим правилом существует также специфически церковное требование: чтобы в самой Церкви, как семье, ни один член не страдал из-за нужды. Цель христианина, усвоенная из учения Иисуса, иметь “сердце, которое видит”, где есть нужда в любви, и действовать соответствующим образом» (Папа Бенедикт XVI, Angelus 11.07.2010).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Втор 30,10-14

Моисей сказал народу: Будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные в сей книге закона, и обратишься к Господу, Богу твоему, всем сердцем твоим и всею душою твоею. Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и не далека. Она не на небе, чтобы можно было говорить: «кто взошёл бы для нас на небо, и принёс бы её нам, и дал бы нам услышать её, и мы исполнили бы её?» и не за морем она, чтобы можно было говорить: «кто сходил бы для нас за море, и принёс бы её нам, и дал бы нам услышать её, и мы исполнили бы её?» но весьма близко к тебе слово сие; оно в устах твоих и в сердце твоём, чтобы исполнять его.

Толкование

Призывая избранный народ к послушанию, Бог ясно подсказывает, что для этого нужно просто слушать Его голос, ведущий к жизни и счастью. Господь обращает к нам тот же призыв. Как же возможно услышать и распознать глас Всевышнего? На самом деле это несложно, ибо если мы научимся внимать голос своего сердца, после некоторой практики мы сможем распознать голос Бога, который говорит через нашу совесть, побуждая жить и поступать во благо. Итак, мы призваны повиноваться голосу Бога, чтобы испытать истинную свободу. Слушая Его и исполняя Его волю, мы испытываем великий мир, который никто другой не может дать.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Кол 1,15-20

Иисус Христос есть образ Бога невидимого, рождённый прежде всякой твари. Ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, – и всё Им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и всё Им стоит. И Он есть глава тела Церкви; Он – начаток, первенец из мёртвых, дабы иметь Ему во всём первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нём обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою всё, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное.

Толкование

Христиане общины Колосс были весьма восприимчивы к мистическим философиям, которые пытались определить, в чём заключается полнота бытия во вселенной. Павел говорит им, что Иисус Христос – единственная истинная полнота: Он Тот, в Ком всё достигает свершения и в Ком каждое существо находит смысл своего существования. Многие сегодня постоянно ищут новые учения, которые могли бы подстегнуть их жажду тайны, но они ничего не найдут, кроме того, что уже ясно сказано в Писаниях: только во Христе находится ответ на любой вопрос человека. Господь – первенец из мёртвых: в Нём целиком проявилась та жизнь, которую Бог даровал сначала Своему Сыну и которая в установленный Им день станет и нашей жизнью.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 10,25-37

В то время: Один законник встал, и, искушая Иисуса, сказал: Учитель! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему: в законе что написано? как читаешь? Он сказал в ответ: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний? На это сказал Иисус: некоторый человек шёл из Иерусалима в Иерихон, и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его, и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шёл тою дорогою, и, увидев его, прошёл мимо. Также и левит, быв на том месте, подошёл, посмотрел, и прошёл мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашёл на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, привёз его в гостиницу, и позаботился о нём. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «позаботься о нём; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же.

Толкование

Эта широко известная притча всегда может научить чему-то новому. Прежде всего тому, что нередко спешка и страх губят наше милосердие и любовь к другим. Мы часто спешим, заняты своими делами и не замечаем тех, кто рядом с нами медленно угасает, без жалоб и просьб. Между тем одно наше слово, улыбка или рукопожатие стали бы бальзамом, излитым на их раны, но спешка, к сожалению, лишает нас зрения. Нужно иметь мужество остановиться, потратить своё время на других: любовь реальна лишь тогда, когда мы отдаем другому часть себя. И ещё, давайте любить, не опасаясь, что другие могут принять нашу любовь за слабость, использовать или обмануть нас. В настоящих деяниях милосердной любви никогда нет мелочного страха «запачкаться», меркантильного расчета или опасения за свою репутацию.