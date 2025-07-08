Литургические чтения: 12 ИЮЛЯ. Суббота XIV рядовой недели

«Дело Евангелия требует готовности отречься от всякого временного блага, включая саму жизнь, во имя блага, которое превосходит время и хранится в Божьей вечности. Вот как объясняется, как оправдывается это евангельское “Не бойтесь”. (Св. Иоанн Павел II, пастырский визит в Фолиньо, проповедь 20.06.1993).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Быт 49,29-33;50,15-26a

В те дни: И заповедал Иаков сыновьям своим, и сказал им: я прилагаюсь к народу моему; похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хеттеянина, в пещере, которая на поле Махпела, что пред Мамре, в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хеттеянина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сарру, жену его; там похоронили Исаака и Ревекку, жену его; и там похоронил я Лию. Это поле и пещера, которая на нём, куплена у сынов Хеттеевых. И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: что, если Иосиф возненавидит нас, и захочет отмстить нам за всё зло, которое мы ему сделали? И послали они сказать Иосифу: отец твой пред смертию своею завещал, говоря: так скажите Иосифу: «прости братьям твоим вину и грех их; так как они сделали тебе зло». И ныне прости вины рабов Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали: вот, мы рабы тебе. И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей. Итак не бойтесь. Я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их, и говорил по сердцу их. И жил Иосиф в Египте сам и дом отца его; жил же Иосиф всего сто десять лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода, также и сыновья Махира, сына Манассиина, родились на колени Иосифа. И сказал Иосиф братьям своим: я умираю; но Бог посетит вас, и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову. И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда. И умер Иосиф.

Толкование

История Иосифа завершается примирением всей семьи: отца с сыновьями и брата с братьями. Однако слова Иосифа указывают на то, что Бог снова вмешается, прямо в земле Египетской, чтобы явить Свою силу по отношению к ним. Это будут великие события, описанные в Книге Исход, в которых десница Божья выведет Израиль из рабства к свободе. Любовь, которую Бог испытывает к нам, побуждает Его обещать нам всегда гораздо больше, чем мы можем ожидать от Него. Он же просит у нас веры, чтобы через неё мы могли терпеливо ожидать проявления Его благости и милосердия. Посредством веры можно противостоять любым невзгодам и стать свидетелями чудес Божьей любви.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 10,24-33

В то время: Иисус сказал Апостолам Своим: Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его, и для слуги, чтобы он был, как господин его. Если хозяина дома назвали веельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак не бойтесь их: ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне. Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадёт на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц. Итак всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим небесным; а кто отречётся от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим небесным.

Толкование

Все слова Иисуса в этом отрывке (который является частью миссионерской речи) связаны выражением, повторенным трижды: «Не бойтесь». Это тройной призыв к мужеству. Во-первых, Иисус призывает учеников не бояться, ибо в евангельской проповеди действует Сам Бог, и поэтому никакая человеческая сила не может остановить её. Затем Господь призывает не бояться, потому что гонители, которых ученики встретят на своём пути, могут даже отнять у них земную жизнь, но не смогут отнять жизни вечной, а именно она имеет истинное значение. Наконец, Иисус просит не бояться, ибо Небесный Отец заботится о Своих чадах и внимательно следит за опасностями, с которыми они могут столкнуться в деле благовестия. Все, даже самые бесстрашные евангелизаторы, знали страх быть не понятыми, осмеянными, изолированными, покинутыми, преследуемыми, убитыми. Поэтому Иисус сказал Своим, посылая их на миссию, и говорит сегодня нам: «Не бойтесь, Я с каждым из вас!»