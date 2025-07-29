Литургические чтения: 1 АВГУСТА. Св. Альфонс Мария де Лигуори

«Бог обрел плоть: смиренный, нежный, сокровенный, Он становится близким, пребывая в нашей повседневной жизни. И тогда, подобно соотечественникам Христа, мы рискуем не узнать Его, когда Он проходит рядом» (Папа Франциск, Angelus 04.07.2021).

Святой Альфонс Мария де Лигуори, дав обет «никогда не терять времени», прожил 91 год, но, как отмечает его биограф, это число следует умножить: говорить о нём означает рассказывать «не одну, а две или три жизни, два или три века...». Он родился в Марианелле (Неаполь) 27 сентября 1696 года в одной из знатных семей города. Получил домашнее образование от целой плеяды блестящих наставников и к 12 годам уже был готов к университету. В 16 лет защитил докторскую диссертацию на латыни в области гражданского и церковного права и уже вскоре стал одним из самых известных и востребованных адвокатов в королевстве. Его карьера развивалась стремительно, но после громкого поражения для него начался мрачный период, который, однако, Бог очень скоро осветил. Одним августовским вечером его ослепил яркий свет, и он услышал ясный и сильный голос: «Оставь мир, посвяти себя Мне». Рукоположенный в священники в 1726 году, Альфонс Мария почти всё своё время посвящал жителям беднейших кварталов Неаполя. Изгои из трущоб стали его ближайшими сотрудниками и оказались лучшими апостолами в своей среде. Каждый вечер он просто говорил им об Иисусе. Став епископом Сант-Агаты-деи-Готи (Беневенто), святой так же был окружен любовью и почитанием своей паствы. Его святость заразительна, и многие, следуя его советам, меняют свою жизнь. Он умер в Пагани (Салерно) 1 августа 1787 года.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Лев 23, 1.4-11.15-16.27.34b-37

И сказал Господь Моисею, говоря: Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в своё время: в первый месяц, в четырнадцатый день месяца вечером Пасха Господня. И в пятнадцатый день того же месяца праздник опресноков Господу. Семь дней ешьте опресноки. В первый день да будет у вас священное собрание; никакой работы не работайте. И в течение семи дней приносите жертвы Господу; в седьмой день также священное собрание; никакой работы не работайте. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придёте в землю, которую Я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесёт этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение; на другой день праздника вознесёт его священник. Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, семь полных недель, до первого дня после седьмой недели отсчитайте пятьдесят дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. Также в десятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание; смиряйте души ваши, и приносите жертву Господу. С пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник кущей, семь дней Господу. В первый день священное собрание, никакой работы не работайте. В течение семи дней приносите жертву Господу; в восьмой день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу; это – отдание праздника, никакой работы не работайте. Вот праздники Господни, в которые должно созывать священные собрания, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, заколаемые жертвы и возлияния, каждое в свой день.

Толкование

Вы заметили, с какой точностью Господь говорит Моисею о праздниках, которые должны отмечать израильтяне, и о жертвах, которые они должны приносить во время их проведения? Возможно, нам всё это может показаться излишним, но, по сути, Бог дает понять, что обряды, литургия и совместная молитва имеют огромную ценность, выводя веру за рамки сугубо личных переживаний. Совместные богослужения и жизнь в вере – это событие, которое по своей общинной природе осуществляется в определённые сроки и определённым образом. Наши отношения с Всевышним не могут определяться исключительно нашими желаниями и чувствами. Смена праздников и литургических торжеств учит возрастать в вере и любви вместе со всей церковной общиной.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 13,54-58

В то время: Иисус, придя в отечество Своё, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: откуда у Него такая премудрость и силы? Не плотников ли Он сын? не Его ли Мать называется Мария, и братья Его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда? И сёстры Его не все ли между нами? откуда же у Него всё это? И соблазнялись о Нём. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своём и в доме своём. И не совершил там многих чудес по неверию их.

Толкование

На первый взгляд, если человек знает Иисуса, то непременно принимает Его Божественность. Но действительность порой говорит совсем иное. На своей родине Иисуса встречают с крайней холодностью и недоверием: они знают Его и Его семью, поэтому решили, что Мессия не может быть их земляком. Таким образом, из-за неверного понимания Священных Писаний они глубоко ошибаются и не принимают спасительного послания Господа. Мы не должны ничего принимать как должное в наших отношениях с Богом. Иногда статичный объём знаний о Нём превращается для нас в ловушку, мешая открыться новизне Святого Духа, Который всегда открывает что-то новое о Христе. Поэтому, постараемся быть внимательными и всегда открытыми для удивительных вдохновений благодати.