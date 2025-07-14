Как итальянские епархии ответят на призыв Папы к «пастырству мира»

Кардинал Маттео Дзуппи, президент Итальянской епископской конференции, встретился с послом Российской Федерации при Св. Престоле и затем дал интервью Радио Ватикана.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Иерарх рассказал о том, как итальянские епископы намерены ответить на призыв Папы Льва XIV, обращенный к ним 17 июня во время аудиенции. Святейший Отец дал ясное, конкретное указание: развивать во всех епархиях «пастырство мира». Папа высоко оценил «школы мира», уже существующие в некоторых епархиях, и добавил, что этот опыт должен распространиться на всех, причем речь идет о безотлагательной задаче.

Кардинал Дзуппи пояснил, что «нельзя ограничиваться лишь академической дискуссией на тему мира»: каждый, кто чувствует свою ответственность, старается превратить собственную общину в «обитель мира». Прежде всего это означает молитву. Итальянская епископская конференция решила посвятить специальной молитве о мире праздник Пятидесятницы: «На самом деле, Пятидесятница – это тот момент, когда мы собираемся вместе, все народы духовно объединяются, и это – полная противоположность Вавилону. Мы решили, что этот момент должен стать великим воззванием о мире. Итак, молитва, а также гостеприимство и солидарность. Гостеприимство – это противоядие к насилию», - отметил Дзуппи.

«Обитель мира» должна быть и «школой мира»: воспитание – основной путь к созиданию мира. «К сожалению, сегодня мы имеем дело с воспитанием к войне, то есть к насилию, ненависти, невежеству, предрассудкам… Достаточно подумать о “диванных экспертах”: сегодня это стало формой ликвидации безграмотности и педагогики войны, - считает итальянский прелат. – Я думаю, что для обители мира очень важно ежедневно немного упражняться, чтобы противостоять процессу, способствующему появлению “диванных экспертов”, и запускать обратные процессы в школах и в приходских группах продленного дня». Одним из аспектов миротворческого воспитания Дзуппи считает изменение взгляда на детей, которых называют чужими, хотя они являются товарищами по учебе и по играм.

Война – это не внезапная гроза, она не начинается нажатием курка, но вспыхивает гораздо раньше, в сердце человека, и растет вместе с ненавистью, которую поддерживают и питают. Поэтому для пастырства мира важно возвещать Христа, говорить о Христе, сказал кардинал. Необходимо также обновленное размышление о роли прихода. Президент Итальянской епископской конференции отметил, что сегодня «приход» в единственном числе практически перестал существовать, приходы стали «анонимными», и перед пастырями стоит задача «созидать братство, строить общину, лучше узнавать друг друга и развивать способность к общению»: «В Церкви всегда должно быть место за столом для каждого, чтобы даже тот, кто одинок, мог обрести там братьев и сестер».