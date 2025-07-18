Юбилей молодёжи: паломничество при поддержке многих людей

Сотни молодых людей из Латинской Америки, Азии, Африки и Европы готовятся к участию в Юбилее молодёжи и цифровых миссионеров, который пройдёт в Риме с 28 июля по 3 августа.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

У многих из них не было ни финансовых средств, ни необходимых условий для этого паломничества, но благодаря множеству щедрых жестов, братской поддержке и промыслительным совпадениям, которые сами участники воспринимают как знаки Божьего участия в их жизни, этот путь стал возможным.

В числе тех, кто поддержал молодых паломников, — международная ассоциация Idente Youth, вдохновлённая евангельским призывом «Идите по всему миру» и действующая сегодня в 19 странах.

Молодые люди искали средства: устраивали сборы, пекли домашние сладости, организовывали представления, продавали одежду, делали всё возможное, чтобы сохранить верность внутреннему зову несмотря на усталость, бюрократические препятствия и нестабильность.

В историях молодых паломников звучит благодарность за неожиданную поддержку: кто-то вспоминает отца, сказавшего «Господь усмотрит», когда не было средств, кто-то — семью, для которой стремление сына откликнуться на Божий зов стало общим делом.

Особую роль в подготовке сыграли и местные сообщества — семьи, друзья, монашествующие, которые не только жертвовали средства, но и сопровождали молодых участников словом веры и постоянной поддержкой.

В Турине целые общины символически «усыновляли» молодых паломников: люди объединялись, чтобы ежемесячными взносами покрыть их расходы. Эта связь стала для многих подлинным переживанием солидарности.

Молодёжь в Риме будет молиться, слушать и делиться надеждой. Одни мечтают о новом начале, другие — о сердце, способном любить глубже. Но все уже знают: это паломничество — дар не только для них, но и для тех, кто поддержал, поверил. Один отправляется — а с ним идут многие. Этот Юбилей становится не просто событием, а образом Церкви, которая умеет поддерживать и быть рядом.