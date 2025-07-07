Юбилей и искусство: Терновый венец в римском Пантеоне

Римский Пантеон, бывший языческий храм, а ныне базилика Святой Марии и Мучеников, стал площадкой для инсталляции Corona Gloriae. Её автор — австрийский скульптор Хельга Фокенхубер, посвятившая работу теме искупления и обновления.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Скульптура установлена над круглой чашей с водой, поверхность которой, как объясняет сама художница в интервью Vatican News, служит не просто фоном, а частью замысла, символизируя очищение и начало новой жизни. В этом отражении видны терновый венец, древние своды Пантеона и — как элемент композиции — сам зритель.

Это включение зрителя не случайно: отражение позволяет каждому увидеть не только пространство Пантеона, но и самого себя, тем самым приглашая к созерцанию и личному участию в теме обновления.

Такой эффект соучастия, по словам художницы, напрямую связан с христианским посланием. «С помощью этого произведения мне было важно показать Крещение, обновление через Иисуса, Который освободил нас от всякого зла», — отметила автор.

Идея скульптуры формировалась более тридцати лет. Всё началось с небольших набросков и композиций из колючих ветвей. Финальный вариант — массивная бронзовая форма — был создан около шести лет назад и отлит в одной из литейных мастерских Тосканы. Все свои работы Хельга Фокенхубер традиционно подписывает инициалами S.D.G. — Soli Deo Gloria, («Только Богу слава»).

Впервые Corona Gloriae была представлена публике в 2023 году в церкви Святого Георгия в Венеции, где стала частью австрийской экспозиции на Венецианской архитектурной биеннале. Позже, при поддержке австрийского правительства и дипломатической миссии при Святейшем Престоле, скульптуру удалось привезти в Рим.

Размещение Corona Gloriae в самом сердце Пантеона во время Юбилейного года стало, по словам Фокенхубер, итогом долгого и поэтапного творческого пути, завершившегося как будто в самый нужный момент. Художница воспринимает это особое совпадение как дар, который сложно было бы заранее запланировать.

Скульптура будет представлена в Пантеоне до 16 сентября.